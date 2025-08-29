La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, dijo en declaraciones a LN+: “Fue él o alguien que trabaja para él”.

¿Cuáles fueron las palabras de Pagano?

“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (el asesor Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”, subrayó la legisladora.

Pagano, que recientemente se fue del bloque de La Libertad Avanza (LLA), deslizó que existe una «guerra de espionaje» dentro del oficialismo y apuntó directamente al Jefe de Gabinete.

“Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, resaltó le diputada.

¿Por qué Marcela Pagano abandóno LLA?

Cuatro diputados que ingresaron para defender las ideas de Javier Milei a la Cámara baja en 2023, anunciaron conformarán su propio bloque político, “Coherencia”.

Los fundadores son Marcela Pagano que últimamente estuvo en la mira de los libertarios por sus decisiones en el Congreso, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González. Además, se sumará Lourdes Arrieta, quien ya había roto con el oficialismo para tener su monobloque.

Los cuatro diputados tienen en común su enfrentamiento con Martín Menem y Karina Milei. En el caso de Lourdes Arrieta, el conflicto comenzó con la visita a represores al penal de Ezeiza. Esta situación, entre otras, terminaron llevando a la legisladora a ser separada del bloque de La Libertad Avanza y conformar el propio.