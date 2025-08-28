Los audios de Diego Spagnuolo “son ridículos”

Al ser consultado sobre el material que circula en los medios que hablan de coimas, Francos aseguró que «los audios de Spagnuolo son del año pasado y de golpe aparecen los audios». Allí apuntó a que se trata de una operación mediática orquestada por el kirchnerismo.

En esa línea, después de considerar que los audios de Spagnuolo «son ridículos y sin sentido», insistió: «Cuando uno ve que en 24 horas aparecen todos los audios en un canal de streaming (Carnaval) pagado para ser opositor al gobierno y aparece esto horas antes de que se tarta en diputados el proyecto de discapacidad». (DIB)