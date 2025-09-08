Montenegro en boxes, en auto violeta deja la ciudad: ¿Se comió una curva?; Suena para el podio

No se comió ninguna curva, pero como violeta en LLA sólo pasó la Q3. Se subió a un Alpine y desafía a un Mc Laren. Se adelantó con la luz verde y quedó ahí. Va a la Q2 como uno de los favoritos. ¿Le dará la nafta? Demasiadas luces rojas. Su gestión es de banderas amarillas en toda la pista. A Colapinto en la F1 no hay neumático que la vaya bien. Montenegro va con gomas lisas en pista mojada. Así arrancó. Le puso más empeño que a su gestión en Mar del Plata. Hoy cambió el amarillo por el violeta. Pero el problema lo deja en boxes, no hay más combustible. Estancado en el medio de la pista. La entrada de un Safety Car obrará cómo un bálsamo.

El momento es dramático, el vacío de poder nació en las urnas, no hubo ningún plan voluntario, la campaña se hizo sola. En 20 meses de manera contundente los bonaerenses de todos los colores muy posiblemente le hayan puesto algún clavo que no sabemos si será el último de otro cajón, parafraseando desgracias.

Montenegro no participó del festejo ayer en el Hotel Dorá y se expresó en un mensaje por redes sociales, mientras viajaba a La Plata para llegar a las 21.00 donde Milei se hizo cargo de los resultados. Estaba acompañado por Alejandro Carrancio, son quienes dan la sensación de haberse convertido en inseparables.

Montenegro ha tomado a Mar del Plata como una posta. Sus petates están en marcha, una intendencia no es su zona de confort.

Patricia Bullrich tendría un corto lapso en el futuro del Ministerio de Seguridad y el intendente de General Pueyrredón se plantó en el COM de Mar del Plata, como un experto con altecedentes, otro destino de quien dijo que su elección no seria testimonial. Ayer también circuló su nombre en lugar de una ministro desgastada que también llega del PRO.

No siente la vocación de servicio y gasta la plata de los vecinos contribuyentes para auspiciarse en campaña. Así edificó su llegada con el boicot y complot que encabezó junto a María Eugenia Vidal para hacer sucumbir al intendente Carlos Fernando Arroyo. La Secretaría de Medios Públicos de la Provincia de Buenos Aires fue una canilla que abrió a los fondos de acuerdo a su ascenso político con recursos públicos.

Ahora el intendente marplatense le ha dado la espalda al cúmulo de la producción de la ciudad. Textiles, hoteleros, pesqueros, navales, gastronómicos, actividades recreativas, el Aquarium, el transporte público de pasajeros, las fotomultas, el recupero de deudas, el estacionamiento medido, los espacios publicitarios públicos, la entrega del Estadio José María Minella y el complejo deportivo panamericano, al boleto gratuito en el día de la elección etc. etc.

Está todo por resolver en una nebulosa al límite del funcionamiento. Horas amargas para Mar del Plata. No es inocente Montenegro: “Todo marcha de acuerdo al plan” se debería “autoreferenciar” como Toto Caputo. El plan para Montenegro es llegar a la gobernación, como lo adelantó mdphoy.com

Hoy La Política On Line con el título afirma : “El triunfo de Montenegro en la Quinta lo posiciona como candidato a gobernador”

Y expresa: “En medio de la dura derrota en la Provincia, Guillermo Montenegro fue el único intendente del PRO en salir airoso y se posiciona como candidato para pelear por la gobernación en 2027”.

“Cuatro puntos separaron a Montenegro de Fernanda Raverta en la Quinta Sección en las listas para senador bonaerense”.

Y agrega: “El 41,64% del intendente de General Pueyrredón fue uno de los pocos resultados que pudieron festejar los libertarios en un domingo negro. La Quinta sección es la tercera más grande de la Provincia con 1.290.948 electores”.

«Después de esta paliza acá quedaron muy pocos de pie. Te diría que Montenegro que le ganó a Raverta te queda como único candidato», le dijo a LPO un dirigente macrista de la vieja guardia.

Montenegro suena como reemplazante de Patricia Bullrich en Seguridad, pero aún no está definido su futuro inmediato. «No creo que ser gobernador sea una de las cosas que más lo preocupe en este momento», se sinceró un diputado macrista que habla seguido con el intendente.

NOTAS VINCULADAS