Montenegro estuvo junto a Milei en lugar privilegiado en el acto de La Plata.

El intendende de Mar del Plata, Guillermo Montenegro se mostró exultante en el escenario presidido por Javier Milei, dando cuenta que no desentona con el violeta, sino por contrario está en su ADN y es de sus propios genes.

Montenegro: del amarillo al violeta

Quienes sintonizan ese cambio y acompañan en esta nueva hoja de ruta, deberán ser militantes de algo desconocido en el PRO, la UCR y la CC. Ese conglomerado de partidos políticos absorbidos por el rayo fulminante, de una nueva onda política que han fomentado quienes precisamente no han sido prósperos en ejercicio de sus funciones como mandatarios.

Acaso Montenegro que da fe de LLA, hasta parece ser uno de sus inspiradores. La Municipalidad de General Pueyrredon ha cambiado de idioma.

El intendente se volvió de grupas a una ciudad que observa un ritmo de carencias insoslayable. Salvo en la inauguración de cafeterías temáticas en lugares públicos y la entrega de patrimonio público que no supo ni explotar ni gestionar, por caso el Estadio Mundialista y el Complejo Panamericano.

La política local debería ser declarada en emergencia, ha llegado al límite de su funcionamiento como tal. Su readecuación configurará el 7 de setiembre debido al desdoble de las elecciones generales y tampoco se abrirá al uso de la boleta única. Son las hurras de un modelo considerado tan virtuoso como exitoso.

Montenegro no es cualquiera en el universo de Milei. Ha sabido capitalizar la importancia de Mar del Plata, pese a que San Isidro es su lugar preferido en el mundo. O que de acá lo van a sacar con los pies para adelante. No obstante parece el más apurado en irse. Y no son pocos los que señalan sin eufemismos que en realidad ya se fue.

¿Por qué el apuro? Y no dejará la MGP como la recibió en 2019, en primer lugar. Convertirse en sosías de Milei se da de bruces con los resultados que se observan Mar del Plata. Deslucida, abandonada y con una alarmante caída de sus principales actividades, las que movilizan la economía. Algunas de ellas emblemáticas en el país.

Mar del Plata, una ciudad olvidada por su Intendente

La MGP no tiene nada que decir, hasta hoy y desde 2023, sobre la pesca, la industria naval, la actividad turística con su hotelería y gastronomía, las empresas textiles y con una desinversión urbana como nunca ocurrió en la historia.

La motosierra le pasó pero al sector privado, mientras que el uso público no es el reflejo floreciente de un plan que está dejando vestigios irrecuperables en su población. Sucia e insegura, desordenada, haciendo marketing con trapitos y personas en situación de calle. Es una orgía a la hora de un análisis sobre excepciones y compensaciones. La casta goza de muy buena salud.