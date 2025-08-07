Las cámaras legislativas de Nación y Provincia están atentas a las derivaciones que se hilvanan en tiempos electorales.

Es evidente, que los oportunistas de la política obvien la formulación que los realineamientos modificarán, en la relación de fuerzas cuyo corporativismo juega de manera adversa al interés general, no sólo en algunos casos sino en la totalidad.

Es difícil resolver con acierto desde lo abstracto y lo absurdo, se trata de legitimidad y valores. Y no en vano prosperan intereses vinculados a multimillonarios fondos que escapan al control de los organismos competentes en materias específicas.

Es el camino de una transición en la cual la dinámica política ha pausado temas de importancia y trascendentes.

El uso y abuso sistemático de las ocasionales mayorías propias y la utilización en procesos engorrosos y sujetos a sospechas de decisiones que se adoptan en una extensión de un clima de negocios en una mesa que tiende la mayoría oficialistas.

La casta política camino a septiembre

No están exentas de probabilidades sino que trascienden detalles que preventivamente no deberían estar excluidos de las emergentes que sucederán en setiembre y octubre con los turnos electorales previstos.

La doctora María Eugenia Talerico, quien se desempeñó como nº 2 de la Unidad de Información Financiera (UIF), emitió un alerta que no dejó lugar a dudas: “Exigimos que todos los intendentes en funciones que a la vez son candidatos y están haciendo campaña pidan licencia inmediata”.

No se puede escapar a la consideración más primaria que en esa situación se encuentra incurso el intendente Guillermo Montenegro. Y es uno de los apóstoles que demuestra ser una de las primeras espadas convertidas en libertarias, desde una ortodoxia que supera a los hermanos Milei.

El ex intendente Daniel Katz reflexionó que “Montenegro dejó de ser del Pro y se pasó a La Libertad Avanza, eso te cambia sustancialmente tu postura como radicalismo”, y además expresó que no hay retorno en el vínculo. “Se van a ir todos los radicales del gabinete municipal”.

Asimismo dejó por extensión en estado relativo en tren de aplicar principios y valores políticos, a todas las ordenanzas que se voten en el Concejo Deliberante y en especial cuando el mismo sortea etapas discusión en comisiones y plenarios en sesiones que se toman contrarreloj.

Y hay que eximir las composiciones políticas: hoy los 24 concejales no están envestidos con la legitimidad que requiere el momento. De hecho, muchos de ellos están culminando el período por el cual fueron elegidos.

Están bajo la lupa el cúmulo de excepciones y compensaciones más amplio que históricamente registra la Municipalidad de General Pueyrredón. No existen emergencias ni razones de fuerza mayor que habiliten este tipo de conductas orientadas a movilizar sectores plenamente identificados y beneficiados.

La democracia es sabia en ese sentido y requiere de expresiones que se manifiesten en las urnas. Y claramente estos no son los casos ni en el PRO, la UCR, CC y en LLA la representación es el oportunismo con fundamentos cuya transparencia se va modificando minuto a minuto.

Los festejos de la Cámara de la Construcción con 400 invitados se celebró en los salones del Gran Hotel Provincial, concesionado por la Provincia, resulta sin objeciones que no sólo se trata del alquiler de un salón de fiestas. El círculo rojo que integra Aldrey Iglesias tomó con desagrado la resolución del: “Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1 de Mar del Plata, a cargo de Simón Isaach, cuando resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por dos asociaciones civiles que buscan frenar el avance de un desarrollo inmobiliario en una zona sensible de la costa marplatense. La decisión implica la suspensión de la ordenanza N°26.448/2024, sancionada el año pasado por el Concejo Deliberante, que habilitaba -por vía de excepción- la construcción de una torre de más de 100 metros de altura en el barrio Stella Maris”.