Montenegro abandonó la ciudad: Sueldos en cuotas y peligra el aguinaldo en término

Pagando en cuotas los sueldos municipales, prorrogando el servicio de emergencia de transporte público de pasajeros, con la tarifa desactualizada, entregando bienes públicos como deshechos, desatendiendo los servicios esenciales, se consuman los seis años de Guillermo Montenegro al frente de la ciudad.

No hay comunicaciones oficiales ni se conocen los interlocutores. Están borrados. Arrancan de trascendidos que se confirman y el clima es convulsionado.

Recibió la municipalidad con el equivalente a U$S 15.000.000.- en 2019 y deja las arcas vacías con todas las obligaciones bajo su responsabilidad por cumplir. Montenegro no acompañó ni mostró empatía con la crisis que viven los 4 motores principales de su economía: el turismo, la pesca, la industria naval y la actividad textil.

Los servicios están a la deriva en un contexto de tensión permanente, sin guardias de salud, sin insumos básicos y barrios enteros que piden la intervención del EMVIAL. El fondo afectado de la recaudación de una sobretasa a la carga de combustible, es un ducto a la Secretaría de Economía y Hacienda, de la cual se producen los desvíos.

Y este no es un dato menor, dado que es el equivalente a US$ 500.000.- mensuales, desde hace 18 meses – rige desde febrero de 2024 -, son US$ 9.000.000.- que han ingresado sin hallarse contemplados en los ejercicios presupuestados a través de 2024 y 2025.

Hay planteos de inconstitucionalidad que van de la mano y los auspicios de LLA, pero su aplicación es inversamente proporcional a lo que pregonan quienes se uniformaron de color violeta. Agradar a Karina es también el vértice de la política lugareña.

En las urnas arrojó resultados gobernar por las redes sociales. La instalación de la senaduría de Montenegro demandó una campaña publicitaria multimillonaria, que hoy se siente en el incumplimiento de las obligaciones regulares.

Mientras tanto el futuro intendente Agustín Neme se oxigena en Los Pinos en plan descanso. La mayoría propia automática que integra suele resultar tóxica.

Los anuncios del plan de pago a los trabajadores

“Hasta 1.7 de bolsillo se cobra hoy. Resto día 12/11 aumentó el 14/11.

Concurrida la reunión…. se nos comunica que el día de hoy 7 de noviembre se cobra el salario hasta el monto de $1.700.000, el día 14 del corriente se paga al los que cobren más de $1.700.000 y el 16 el aumento salarial del 3.5 % aprox.

Las horas extras la pagan el día 18 de noviembre”

