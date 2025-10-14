Neme a la espera del swap de Montenegro: Operación rescate de Mar del Plata; No sólo Trump confunde

El intendente en ciernes será desde la tribuna espectador privilegiado. La importancia de Mar del Plata queda atada a decisiones políticas de quien adolece de las facultades que otorga el rango de jefe comunal. Leyendo en modo condicional.

El entente entre Emiliano Giri (tutorial de Agustín Neme) y Alejandro Carrancio sufrirá la conspiración política que proviene desde las sombras. No es la carta blanca ni la comodidad de la mayoría automática que dispensa a Montenegro. Será algo mucho más complicado, la oposición será más virulenta y habra camouflage. En la agenda estaremos más cerca del inicio para llegar al 2027. Es una cuenta regresiva que arranca muy temprano. Están todos los síntomas dados con fiebre alta.

Hoy Mar del Plata, y sus contribuyentes en conjunto, están asumiendo compromisos que exceden largamente el mandato del actual intendente Municipal. Hay contratos que exceden largamente el próximo 10 de diciembre. Mucho gris legal y legítimo.

Son servicios multimillonarios, y habrá más decisiones por estas horas entre bambalinas. Si no se entiende esta complejidad la conurbanización de General Pueyrredon en su conjunto no parece tener límites.

Si los hubiera – radicales que no responden a Abad – serían los únicos que procurarán eyectar del gabinete que integran. Giri y Carrancio se visten de color violeta, pero en realidad están pintados a la cal. No prosperará la tilinguería en el uso del poder real. Es deficiente e inoperante. ¿Cuánto vale la foto entre Carrancio y Montenegro? No hay equivalencias.

Neme asumirá en condiciones de rehén de una nueva composición legislativa, que arbitrará en función de intereses que provienen de piolines que no maneja. Cómo se resolverá desde espacios estancos, tal vez logre alguna pausa el próximo 26 O, pero la conformación no será sino comprar o vender voluntades. En la política le llaman negociaciones y los socios conocen los valores.

Neme llega con un dibujo inesperado cuya representación en bancas no lo favorece, abundarán palos en la rueda y gruesas dificultades. Giri y Carrancio son los socios minoritarios y la oposición no será proclive a zanjar dificultades por aquello tan simple de que “Cuando veas a tu enemigo equivocarse no lo interrumpas”.

