Milei frizó nombramientos: Montenegro goza días de licencias acumuladas y asumirá como senador

“El otro cambio que parecía obligado, el del ministro de Justicia, también quedó congelado. Mariano Cúneo Libarona pasó de dejar trascender que ya había presentado su renuncia por cuestiones personales y de salud, la semana pasada, a ahora condicionarla: “Veremos”, dijo el ministro al ser consultado sobre su posible salida. El intendente de Mar del Plata y referente del PRO, Guillermo Montenegro, había sido mencionado como posible ministro de Justicia y Seguridad, en caso de una fusión de las áreas. Pero en su entorno revelaron que en diciembre asumirá su cargo de senador provincial, electo el 7 de septiembre pasado». (El Día)

Mientras tanto Montenegro consume días de licencia en su haber , dando cuenta de su ausencia habilitado por las reglamentaciones existentes. Ha sido muy selectivo en sus contactos y en muchos casos el que dicen que habla es “su entorno”. Montenegro es muy celoso en torno a los actos que afecten su gestión (por así llamarla) Y lo ha manejado a través de hechos consumados, como en los casos de inseguridad, inundaciones u otros fenómenos negativos potencialmente. Su derecho a la ausencia ha sido sumamente respetado, aunque se sospecha que sus períodos de ausencia acumulados podrían estar vinculados a los cuales él llama“operaciones”.

Así calificó a las filtraciones que lo mencionaron como ministro de Justicia, de Seguridad, de Justicia y Seguridad (unificados) y ahora de surge como ocupando la titularidad del Ministerio de Defensa, aunque se asegura que asumirá como senador nacional para lo cual fue elegido el 7-S. Hábil para manejarse en un marco que fue blindado, por ejemplo nunca se dio a conocer su agenda y sólo se ha distribuido información en actos oficiales y/o protocolares. Tampoco pudo inaugurar muchas obras públicas, salvo algún bache que tapan con recursos que produce la sobretasa a la carga de combustible, sobre cuyo monto de recaudación no existe información.

Se pertrechó con Ritondo y Santilli entre los más notables del PRO que se pintaron de violeta. Hoy Santilli quiere ser gobernador, el sueño con el cual Montenegro llegó a la intendencia de Mar del Plata proviniendo de la voluntad de María Eugenia Vidal. Una visibilización que han dejado seis años para el olvido en la historia de la Mar del Plata. Tal vez hubo mucho reemplazo con la utilización de la palabra laburo, un ingrediente popular, para utilizar su presencia en redes sociales.

Montenegro se va debiendo explicaciones. Están en crisis actividades como la pesca, navales, turísticas y textiles, arrastran la hotelería, la gastronomía y actividades recreativas. Ha tenido prensa funcional que mediáticamente se suma a la existencia de una ciudad boba. Es de esperar que todas las cuentas pendientes no se las pasen a Agustín Neme, porque superan toda la capacidad de ahorro como podrá apreciarse a partir de diciembre.

Salvo que funcione el swap de Montenegro, aunque a la luz de los análisis oficialistas de las últimas elecciones no están asegurados.

El triunfo categórico de La Libertad Avanza (LLA), en torno al 40,6%, distendió las urgencias del programa económico y le dio aire al Gobierno, pero provocó un efecto de dilatación hacia el interior del Gabinete, que esperaba por una modificación del sistema de toma de decisiones contaminado por la puja en el triángulo de hierro.

En la Casa Rosada apuntan además al intendente de General Pueyrredón como uno de los principales candidatos a suceder a Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Otra de las opciones que barajaron en el oficialismo es designar a un jefe militar -como el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti-, pero perdió fuerza. (TN)

Apuntan además al intendente de General Pueyrredón como uno de los principales candidatos a suceder a Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Otra de las opciones que barajaron en el oficialismo es designar a un jefe militar -como el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti-, pero perdió fuerza.

Santilli es parte de un grupo de dirigentes, junto a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, que fueron de los primeros del PRO en pintarse de violeta y que el domingo por la noche se contuvieron para no dedicarle el triunfo a la cúpula partidaria que hace rato dejó de representarlos. “La felicidad que tenemos, pensando en Macri y compañía, no tiene límites”, dijeron por lo bajo. Un pase de facturas que data de varios meses, desde antes de sellarse la alianza electoral bonaerense. “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”, había deslizado en abril el propio ex presidente en una visita a Mar del Plata, mientras muchos de los referentes amarillos tejían por lo bajo con LLA. (Infobae)

…