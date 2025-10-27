LLA recibió una transfusión de votos radicales con peluca: Posicionamiento de Alianza Nuevos Aires

La Libertad Avanza en General Pueyrredon pasó de 125.000 votos el 7-S (38,14%) a 162.000 (49,08%) sufragios en la jornada de elecciones legislativas de ayer. El oxígeno llegó a través de la cosmética radical y el nuevo posicionamiento que ya blanqueó Maximiliano Abad para instalarse como eventual presidente de la UCR a partir de la caída de Martín Lousteau en CABA. No son votos de Carrancio resulta obvio, ya que no tiene arrastre.

Constituyen lecturas lineales, pero tienen el valor agregado del movimiento que los electores reciben a través de las promociones políticas, que tienen su proyección en los laboratorios políticos. Ni ideas ni tradiciones ni valores a no confundirse. Tienen que ver con la precariedad y la decadencia social, con problemáticas que se trasladan a las jubilaciones, las universidades y la inseguridad.

Si hoy celebran un triunfo que lo inviten a Jorge Taiana cuya designación fue festejada y causó más furor que la caída de José Luis Espert, quedó tan o más golpeada Fuerza Patria. No en vano mdphoy.com adelantó la situación a partir del título «Neme a la espera del swap de Montenegro: Operación rescate de Mar del Plata; No sólo Trump confunde».

El problema es cuando se confunden las fotos. Nuevos Aires perdió 42.000 votos en relación a lo ocurrido hace 46 días que fueron a darle salida al kirchnerismo a través de las fuerzas de Javier Milei, es gente con un voto definido que leyó así este turno electoral que acaba de concluir. Hubo una transfusión en términos políticos, transferencia tal vez. Existen otros porcentajes muy pequeños que son volátiles, pero ésta es la línea de análisis que cierra otras hipótesis. Esto es Nuevos Aires 47.957 votos (14.67%) el 7 – S y 5.340 sufragios (1,61%) ayer 26-O. ¿Lo entendés o te hago un dibujito?

Este ciclo fue ianugurado con el desembarco de Montenegro y Rabinovich con la venia de María Eugenia Vidal para ganar territorialidad. Montenegro no va a desatender sus emprendimientos. El circo ya está armado y cuando lo instalan no le crecen los payasos. Hay que hacer foco en la continuidad. Hay un gabinete en danza que hay que reformular. La mayoría propia en el Concejo Deliberante debe ser restaurada por el destino de los dos proximos ejercicios de Agustín Neme, que está obligado a un master en 24 meses para poder seguir en la militancia política. Es muy difícil lo que viene a partir de hoy. No del 10 de diciembre, sino que ya empezó.

Hay mucho revanchismo perosnal y político entre los actuantes. Hay facturas pendientes y tiempos que no se agotan, nadie manda sus saldos a favor a débitos, las cuestiones en políticas se vuelcan al sistema contable.

