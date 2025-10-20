El carancheo forma parte del negocio político en la LLA: El caso Alejandro Carrancio

En el oficialismo se ha dejado trascender que esta última semana, decidieron que Javier Milei no forme parte públicamente de la campaña hacia las elecciones legislativas del próximo domingo.

Según las fuentes está “raro y enojado”, las aspiraciones violetas derrapan en función de los resultados que surgen de informaciones diarias, como la caída de las ventas para el “Día de la Madre”, que confirman una tendencia generalizada.

Las dudas de los aportes reales al team libertario, que hace el todo terreno político Alejandro Carrancio, a quien los colores de la militancia no lo han convertido a una fe religiosa. Es un profuso raid que lo ha contemplado en agrupaciones y organizaciones afines al kirchnerismo, PRO, Frente Renovador, LLA.

Carrancio en Chacra TV expresó que la opción de espacios del centro que no participen en la oferta de LLA, terminan siendo funcionales a Fuerza Patria, o sea al peronismo del cual proviene, aunque no le hizo asco tampoco a una foto con Montenegro.

Una vez efectuada la decantación que producen estas expresiones, no hacen más que confirmar que el beneficio de la grieta es el objetivo que trabajan a destajo y buscan el voto de quienes no han participado en la elección del 7-S. Y es significativo que en la previa deben remar para revertir un resultado adverso que fue inesperado por su magnitud.

Precisamente las opciones de centro, que no participan del mileísmo ni en el peronismo, representan la búsqueda de alternativas que permitan no revivir los 20 años anteriores al 2021 ni tampoco los últimos 2 años en los que implosionaron las autodenominadas «Fuerzas del Cielo».

Carrancio (quien pretender ser intendente en 2027) es una especie de salvoconducto en LLA que se ha sumado a las operaciones de Emiliano Giri, para brindarle protección a Agustín Neme y desempeñarse a partir del 10 de diciembre al frente de un gobierno desordenado, desprolijo, y con demasiado frentes abiertos. Quienes han transitado la administración municipal y conocen el día a día, ya se atreven a definir a la situación municipal como «tierra arrasada».

Según fuentes irreprochables, a las reuniones en las cuales es invitado Neme, quien concurre es Giri. Lo cual es un síntoma de inestabilidad y crédito débil ante una contingencia que puede escaparse de las manos. Una profilaxis para no contraer compromisos en ámbitos adversos. Tampoco animan las maniobras resbaladizas del propio Montenegro. Y así se abre la ciénaga.

La gobernabilidad deberá ser fortalecida «sine quanom». Carrancio y Giri en las sombras aparecen como los operadores que deberá atar y conducir un proceso que se observa demasiado áspero y alcanzarán su verdadera dimensión el próximo domingo cuando las urnas formulen una tendencia inequívoca de la expresión ciudadana. Los observadores han destacado que Montenegro se ha caracterizado por apelar a un blindaje mediático que evite conocer su baja calidad e intensidad de gestión. Por qué habría de hacerlo una vez que se aleje definitivamente de Mar xdel Plata.

