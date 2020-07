Coronavirus a la carta en modo Kicillof: Mar del Plata no desentona y suma confusión

A pesar del fuerte crecimiento de casos positivos de coronavirus que registra Mar del Plata, con 528 personas contagiadas desde que comenzó el mes de julio, y en momentos en que la información oficial debiera ser clara y precisa, los comunicados que emite el gobierno municipal son cada vez más escuetos e imprecisos.

Inclusive, los funcionarios muestran cifras discordantes respecto a los casos sin nexo epidemiológico claro, que es la variable que determina si en la ciudad hay o no transmisión comunitaria. En verdad, desde las usinas oficiales se hacen esfuerzos pírricos por demostrar que en Mar del Plata no hay tal situación.

Es que el ya comentado sistema de fases que impusiera el gobernador Axel Kicillof en la provincia, en vez de otorgar un marco de previsibilidad a la pandemia, lo único que logró fue que cada uno de los Intendentes acomoden los números para lograr mayores aperturas comerciales. O al menos mantenerlas.

En las últimas horas, fuentes oficialistas dejaron trascender que solamente habría 11 casos sin determinar el origen del contagio. Pero ese dato contrasta con repasar los últimos informes de la propia Municipalidad, que sólo se limitan a un parte muy breve cada noche, y a una explicación oral a la mañana del día siguiente del detalle de los casos.

A algún diario gráfico se le debió complicar el cierre, sonó como explicación que hasta justificó que se cambie la modalidad de los comunicados oficiales, en detrimento de la seguridad y la salud pública, que se dilataron por las relaciones carnales, obvio en otro ámbito, parangonando al ex presidente Carlos Menem al referirse a su vínculo con EE.UU. ¿Qué problema puede haber con diarios que funcionan on line las 24 horas que parte demore? Es cuestión de papel.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, como se detallará más adelante, donde se informa con extrema precisión y mediante una publicación en la web de los contagios ocurridos en el día.

El sábado 18 de julio se informó que 3 de los 16 casos confirmados no se sabía dónde se habían contagiado. 24 horas después, no se logró establecer el nexo de 11 contagios sobre un total de 52, y 2 más al día siguiente. En tanto, en la conferencia del martes 21 se dijo que se desconocía el origen de 6 de los 35 positivos. Finalmente, en los últimos 3 informes totalizaron 21 personas sobre un total de 133 sin nexo epidemiológico determinado. Sólo estos números suman 43 personas de las cuales no se sabe dónde se contagiaron, muy lejos de los 11 informados por el Municipio.

No obstante, los mismos funcionarios no se ponen de acuerdo en informar acerca de la incidencia de estos casos sobre el total de contagios. Mientras desde la Secretaría de Salud se afirma que sólo falta detectar el 10% de aquellos, el propio Intendente Guillermo Montenegro habló de un 5% en una rueda de prensa. Tomando las estadísticas oficiales, en verdad se estaría en el orden del 20%. Aún en el supuesto de que el gobierno municipal haya logrado determinar el nexo, en tal caso se les podría endilgar que no lo hayan informado claramente a la población. Aparte de ello, nunca se aclaró el nexo de 22 de las 49 personas que dieron positivos entre el 12 de marzo y el 30 de junio.

Además, las conferencias diarias donde se brindan detalles de los casos confirmados la noche anterior resultan muy confusas. Por ejemplo, en el de las últimas horas se informó sobre “un trabajador de una empresa de medicina ambulatoria y otros dos trabajadores del sector de “otras instituciones”, que dieron positivo de Covid-19. Dicho así, podría aún ampliarse más el total de casos en investigación epidemiológica. Tampoco aclaran sobre los geriátricos afectados, que según la propia Municipalidad, totalizan 8.

Pero hay más. En la ampliación del reporte de anoche donde se consignaron 56 positivos, no figura ninguno perteneciente a la Clínica de Psicopatología del Mar, donde el propio Instituto decidió hisopar tanto al personal como a los internos, informando su Director sobre 53 casos, de los cuales 35 no aparecieron en los partes municipales.

El contraste entre los partes de otras jurisdicciones es notable. Tal es el caso del municipio vecino de Bahía Blanca, donde se informa con extrema precisión hasta la cantidad de camas y respiradores, como se exhibe a continuación:

O el informe de Córdoba, que aún siendo una de laS provincias más grandes del país, aporta información sobre las personas internadas:

El Gobierno municipal de Guillermo Montenegro nada dice sobre el porcentaje de ocupación de camas de internación. El dato fue difundido por el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que mencionó una incidencia del 45%.

También la comuna continúa negándose a aplicar el plan DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), solicitado insistentemente tanto por sectores de la oposición como por reconocidos médicos y ex secretarios de salud municipales como Alejandro Ferro y Gustavo Blanco.

Dicho operativo se propone establecer estrategias especiales para el abordaje territorial en los Barrios Populares o en áreas definidas donde se detecta o estima un incremento en el número de casos. En las últimas horas se informó que del total de personas testeadas en CABA, hubo un 41% de positividad. Mar del Plata, por el exponencial crecimiento de los casos que sufrió, debiera aplicar dicho plan. Pero no parece haber voluntad política para ello. Y no sólo por parte del oficialismo.

Las falencias en la comunicación oficial no hacen más que arrojar un manto de dudas a una situación muy complicada, no sólo en lo sanitario sino también en lo económico. Falencias que estaban disimuladas por los pocos casos de coronavirus que registró Mar del Plata en los primeros meses de la pandemia.

Pablo Portaluppi

