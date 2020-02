Villa Gesell: El padre de Máximo Thomsen aseguró que para su hijo «fue una pelea» y está «arrepentido»

El hombre aseguró que para Máximo «fue una pelea» lo que pasó aquella madrugada frente a la entrada del boliche Le Brique de Villa Gesell, pero que ahora el muchacho «no se acuerda de cosas».

«Lo lamenta muchísimo y se pone a llorar. Obvio que está arrepentido«, aseguró el padre de Máximo, para quien los rugbiers involucrados en el crimen de Fernando Báez Sosa «no son asesinos».

El padre de Máximo Thomsen también expresó «miedo de no verlo más en libertad» y aseguró que está «destrozado por la muerte de este chico», y por «lo que le hicieron o les salió» hacer a los rugbiers.

«Traté de llamar muchísimas veces (a la familia de Fernando). Dejé mensajes. No sé qué decirle», aseguró Marcial Thomsen. «Si yo tengo el dolor que tengo, no me imagino lo que tendrán ellos. No puedo más. Es una montaña rusa», sentenció.