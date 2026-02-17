UCR: Pleno desconocimiento a Abad: Exigen total rechazo previo a Milei y su gobierno

Es considerado como un paso excluyente para una convocatoria partidaria como pretende formalizar el senador Maximiliano Abad, quien se alista entre los nombramientos de la senadora Patricia Bullrich, con obvia alusión a la línea oficialista que ésta conduce desde el Senado de la Nación.

En esa dirección Federico Storani resultó categórico:“Lo primero que tiene que existir en cualquier convocatoria que hoy haga el partido es una clara y firme definición, muy firme, en contra del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Entre otras cosas acaba de sancionar una precarización laboral, porque no es una reforma” afirmó Storani. E hizo serias advertencias sobre la marcha de la actualidad nacional bajo el gobierno de LLA.

“Está en las antípodas de lo que históricamente plantearon los dirigentes, incluso próceres del radicalismo como los casos de Larralde y Lebenshon en este tema, específicamente, por ejemplo en artículo 14´ de la CN”, agregó. «Por lo tanto hay muchísimas razones, para señalar que el radicalismo tiene que tener un planteo de firme oposición y plantarse como una alternativa totalmente independiente del gobierno y sus políticas», significó a mdphoy.com

Sus declaraciones obedecieron a una convocatoria que publicó Letra P: “Buenos Aires: Atrapada en su interna, la UCR no logra reunir al foro de intendentes. La conducción de contingencia patea definiciones políticas partidarias. Sólo Abad encabeza un acto y pide adelantar la elección de autoridades”.

Abad pretende retener una dosis del poder que ha perdido. El 2027 lo observa como un natural candidato radical a intendente obligado para suceder a Agustín Neme. Pero luego de haber tuneado a la UCR en 2025, se encuentra con mediciones desfavorables, incluso con la recién llegada a concejal, y tampoco gana (como él pretende) por 10 puntos frente a ningún eventual adversario. La movida de una convocatoria para el próximo 20 de febrero está muy comprometida, tiene más aliados en el PRO y en LLA, que en la propia UCR.

Storani fundamentó que : «También se debió haber tenido un estudio mucho más profundo sobre la ley penal juvenil, teniendo en cuenta que no existe la mínima infraestructura, para alojar a menores que hoy ya están absolutamente desamparados por el Estado y el énfasis debe ponerse en la contención social mucho más que en la baja de la punibilidad». Y también por supuesto en la educación y recién en un marco de esas características puede afrontarse un debate. Por otro lado vale la pena destacar que el número de delitos cometidos graves por menores en todo el país es mínimo, es ínfimo.

«Por lo tanto, la medida de la baja de edad es simplemente arbitraria, discrecional, sin criterio científico y por eso la totalidad de los penalistas del país se han pronunciado en contra. No nos olvidemos que está vigente el decreto de necesidad y urgencia 941 que viola la CN», y precisó que. ««El Radicalismo Auténtico hizo algo al respecto, presentando recursos de amparo».

Sostuvo que: «No ha habido acompañamiento de autoridades partidarias y tengamos presente entre otras cosas, que eso permite acciones encubiertas por parte de los organismos de inteligencia, pueden detener personas sin orden judicial. Es decir que por las características de que son encubiertas son prácticamente clandestinas. Cualquier persona te puede detener sin orden judicial, entre otras muchísimas vulneraciones».

Y no ahorró precisiones a la hora de abundar en detalles: «Abandono del medio ambiente como ocurrió en la Patagonia, con incendios en todo el país cuando ocurren desastres hídricos. Cuando las rutas están convertidas en trampas mortales por falta de inversión en infraestructura. Por el abandono de la educación pública y educación superior bandera histórica del radicalismo, por el abandono de la salud pública. El radicalismo auténtico sostiene que cualquier convocatoria debe ir precedida de una tajante definición en ese sentido».

.