El candidato del oficialismo, Juan Pablo Valdés, superó a sus rivales con más del 50% de los votos. LLA quedó cuarta.

LLA no pudo con el oficialismo (ni con los rumores de coimas)

La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en un cuarto lugar con el 8,2 por ciento, según el escrutinio de las elecciones en Corrientes.

Pese a que los libertarios tuvieron una oferta propia y las principales figuras del gobierno de Javier Milei participaron de la campaña –Karina Milei y Martín Menem estuvieron en el cierre-no es una elección sencilla para ellos. Hubo otros candidatos de peso como el exgobernador Ricardo Colombi (Encuentro); y el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa (Limpiar Corrientes), elegido por el kirchnerismo y apoyado por la propia Cristina Kirchner durante su campaña. Más allá de los rivales, el peso del oficialismo era fuerte.

Valdés festejó con un amplio resultado

“Quiero agradecer a mi familia, que soportó muchas calumnias e injurias, pero gracias a la fortaleza de mi hermano hoy tenemos un nuevo gobernador en primera vuelta”, dijo Juan Pablo Valdés, subido al escenario en la sede partidaria. Emocionado, su hermano y gobernador, Gustavo Valdés, afirmó que “hoy a los correntinos, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, queremos decir gracias”. Para Valdés, hay que “avanzar en el diálogo maduro, el consenso es lo que construye a las naciones y las hace grandes”, afirmó, en mensaje directo y conciliador a la Casa Rosada.

“Es hora de empujar a que se construya la Argentina, todos tenemos que estar unidos, vamos Corrientes”, destacó el gobernador, con tono de campaña y en el final de sus breves palabras. “!Juntos, para adelante!”, coreaban los militantes, mientras los hermanos levantaban las manos en el escenario.

Resultados de las elecciones en Corrientes 2025