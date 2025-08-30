La información fue extraída del celular de Marcelo Petroni, el interventor de la obra social de peones rurales (OSPRERA). Otro golpe para Karina Milei.

Los audios revelan la presunta participación directa del círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina Milei y a su principal asesor, Eduardo «Lule» Menem, en el manejo de la millonaria caja sindical. Los escándalos siguen golpeando al Gobierno que anoche citó una cumbre de urgencia en la Casa Rosada.

¿De qué hablan los nuevos audios que involucran a Karina Milei?

Según supo Noticias Argentinas, en base a una investigación del diario Página 12 y a documentos de la causa que tramita el fiscal Guillermo Marijuan, uno de los mensajes más comprometedores fue enviado por Petroni a un contacto agendado como «Santiago Comadira. Prensa». Allí, el interventor se atribuye la representación del poder y escribe: “Nosotros somos Lule y Karina”

Los diálogos, que forman parte del expediente judicial, exponen una coordinación constante con la familia Menem. En un mensaje a una colaboradora, Petroni afirma de manera contundente:

«Nadie más que los Menem esta impulsando la intervención de UATRE. Me consta»2. En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: «avísale a Lule» y «Eso lo tiene que saber Martin y Lule».

La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.

Estos diálogos son prueba clave en la investigación por los contratos millonarios firmados durante la intervención de OSPRERA, principalmente con la droguería Suizo Argentina. La hipótesis de la fiscalía es que se montó un «plan para quedarse con el control de la Uatre», el sindicato rural, utilizando para ello los lazos familiares y políticos en el corazón del poder libertario. ¿Habrá más capítulos en la novela trágica que involucra a Karina Milei y sus secuaces?