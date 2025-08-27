A partir del viernes, la nubosidad comenzará a incrementarse, dando lugar a la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

La fecha siempre augura tormentas, debido a que el 30 de agosto se celebra Santa Rosa de Lima y, de acuerdo a la leyenda, para ese día se esperan fuertes lluvias. Este año, además, el SMN aseguró que la tradición se cumplirá con puntualidad.

Tormenta de Santa Rosa: lluvia y mucho viento

La zona central del país, provincia de Buenos Aires y Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán el aumento de humedad hacia el fin de semana y el desarrollo de las precipitaciones comenzará el sábado por la tarde con la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

Durante el domingo, las lluvias coparán toda la jornada aunque no habrá un marcado descenso de las temperaturas: las mínimas estarán entre los 13 y los 15 grados y las máximas rondarán los 20.

Según precisó el sitio Meteored, durante la tormenta de Santa Rosa, las condiciones atmosféricas “favorecerán la formación de un nuevo evento de ciclogénesis”, lo que implicaría tormentas de variada intensidad en provincias del centro, norte y litoral del país. De acuerdo al pronóstico, en la noche del domingo podrían registrarse acumulados de hasta 120 milímetros de lluvia en distritos del centro-oeste bonaerense, mientras los vientos soplarán fuerte, con ráfagas cercanas a los 85 km/h, en la Costa Atlántica.

Según precisaron los especialistas, los dos modelos de referencia climática consultados ubican el centro del ciclón con cierta diferencia geográfica. El modelo ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, por su sigla en inglés) ubica el centro del ciclón en la provincia de Córdoba el domingo por la mañana, mientras que el GFS (Sistema Global de Predicción, traducido al Castellano) ubica el centro del ciclón el domingo por la mañana en el norte de la provincia de Buenos Aires. Este escenario resultaría incluso menos favorable para esta región y para la franja costera.

¿Qué esperar en Mar del Plata?

A partir del sábado el viento rota al este y comienza la ciclogénesis en Mar del Plata. A las fuertes ráfagas de viento que pueden llegar a los 85 km/h se sumará, aproximadamente, hasta 120 milímetros de agua acumulada, más de lo que históricamente llueve en todo agosto.

Hasta el momento, el SMN no anticipa tormentas fuertes ni granizo, pero sí abundante caída de agua. Habrá que estar atentos a los próximos partes del clima para saber si habrá cambios y alertas meteorológicos. Pero, como todos los años, la tormenta de Santa Rosa se hace presente.