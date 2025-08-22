Inundaciones: las lluvias complican a miles de hectáreas de campos bonaerenses

El informe de Carbap que tomó el período entre el 10 y 17 de agosto señaló que diez partidos de la región están afectados, siendo 9 de Julio y Pehuajó los más impactados, aunque también presentan problemas Trenque Lauquen, Carlos Casares, Bolívar, Daireaux, General Villegas, Salliqueló, Pellegrini, Rivadavia y Guaminí.

En tanto, la firma La Bragadense destacó que esta semana Los Toldos encabezó los registros con 148 mm, seguido por Chivilcoy con 123 mm, Comodoro Py y Bragado con 120 mm, y General Arenales con 120 mm. Pero también hubo otros distritos afectados como 25 de Mayo y Suipacha 100 mm y 9 de Julio con 86 mm.

Puntualmente en 9 de Julio, según el último relevamiento realizado a mediados del mes pasado por la Sociedad Rural, más de un 40% de las 420.000 hectáreas del partido están totalmente inundadas. A eso hay que sumarle las últimas precipitaciones, que en lo que va del año alcanzaron los 1.200 milímetros, muy por encima de la media histórica anual de 800 mm. (DIB)