Thiago Pérez y el sueño de ir a las inferiores de River Plate desde las formativas de Alvarado

THIAGO PÉREZ «APRENDIÓ A CAMINAR ATRÁS DE UNA PELOTA» DE ALVARADO A LAS INFERIORES DE RIVER PLATE

Tras un convenio entre Alvarado y River Plate, el futbolista Thiago Pérez continuará su carrera en uno de los clubes más importantes del país.

El juvenil, categoría 2012, pasó los periodos de prueba y se acordó entre las instituciones siguiendo todos los pasos correspondientes. A partir del próximo año, Thiago vivirá en la pensión del «millonario» e irá a su escuela.

El trabajo formativo del «torito» da sus frutos. Thiago comenzó en la escuelita del Club, con Orlando Morón, a los 4 años y fue dando los pasos en predécimas y centrales hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de su división en la ciudad.

Integró la Selección de la Liga Marplatense Sub 13 que se consagró campeón de la Región Bonaerense y fue una de las figuras del Alvarado 2012 que se consagró campeona de la Copa Challenger y el Torneo «Emmanuel Soria» en la última temporada de la LMF.