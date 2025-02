CRÍTICA // TEATRO: “Amores esquizofrénicos”

NADA ES LO QUE PARECE…

Por Virginia Ceratto

(especial para Mdphoy)

Repitiendo el formato de escenas breves y cómicas que traducen verdaderas tragedias y así como lo hizo en “Amores de mentirita”, en estos “Amores esquizofrénicos”, Cober director y Casa autor, juegan su dueto con seis sketches en donde, tras el velo de lo que aparece cuando se presenta el cuadro, hay algo más, algo que deberá ser develado. Como en el juego de la verdad, que es eso, Aletheia, quitar los velos.

Y acá, los velos no ocultan monstruos, sino perturbados o perturbadas de nuestra cotidianeidad, a lo sumo no tan comunes, pero nada que no hayamos leído en las páginas rojas de los diarios en papel o digitales de todo el mundo. Porque la locura es universal y está naturalizada, y entonces es funcional.

Tanto, que hay personas que no pueden mantener un vínculo sin apelar a juegos perversos y las hay, y también y cada vez más, están las que han optado por familias multi-especie, aunque con un toque de exageración, y dado cómo viene la mano en este aspecto, no vi ese cuadro tan alejado de muchas realidades que se envían por reels…

Mujeres que son como sepulcros blanqueados y que han elegido una opción siniestra para seguir con vidas hialurónicas, una profesional de la salud mental con poco resuelto en su cabeza, el botín que se disputa ante una muerte, los vínculos que nos recuerdan a “Ojos bien cerrados”, pero sin tanta oscuridad kubrickiana. O será que Casa hace que lo oscuro sea digerible. Incluso sabroso.

Y está hasta la bruja que, lejos de los discursos feministas, que no están mal, de moda, pone, finalmente, las cosas en perspectiva y en su justo lugar.

Y todo, como siempre, con una satisfacción de los actores en sus personajes que se traspasa al público, que, por cierto, ocupa toda la sala, porque el famoso boca en boca no es un mito. Y acá los espectadores, además, van vestidos como para asistir al teatro, de manera especial, no con lujo, pero sí con mucho cuidado. Y eso es bueno. Y la sala se ve radiante, arriba y abajo del escenario.

Una sala cuidada, ventilada, impecable donde se nota que los empresarios de paredes son personas que han transitado y transitan el teatro, y esto se agradece también.

Para que un viernes sea especial. Para aplaudir.

Ficha técnica

Autor: Fredo Casa. Dirección: Marcelo Cober. Asistencia: Ana Cascales. Actúan: Silvia Barzola, Vivi Casal, Daniela Garaffitti, Maria Lambrechts, Alejandra Tiribelli, Susana Ponce, Leonardo Adaro, Martin Berrino, John Duque. Teatro Dúo (25 de Mayo 3349).