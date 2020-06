Tandil y la gran Lunghi: de señor médico a modelo de intendente

Miguel, ya el nombre, evita su apellido en Tandil. Definitivamente incorporado en la familia grande de todos los tandilenses. Quienes hayan nacido en el 2003, cumplirán sus 20 años cuando Miguel deje de ser el único intendente que conocieron y la ciudad serrana haya celebrado su bicentenario.

Un hombre de la UCR que no se volvió transversal a ningún otro partido, sino que conservó y ejecutó todos los principios del radicalismo, en cumplimiento de la gestión durante sus cuatro mandatos. No hay podio en Argentina donde Tandil no luzca sus quilates, entre las ciudades de hasta 150.000 habitantes. Todas las mediciones, la encuentran con esos ejes muy buena calidad de vida, calidad de gestión y con los puntos limpios

Pero también hay otros datos, en 2015, cuando logró su tercer mandato duplicó en votos a toda la oposición, en 2019, la diferencia cayó un poco, pero sufrió el estrés que experimentó la coalición Juntos Por el Cambio, casi en todo el país.

No obstante, su triunfo resultó categórico, no entregó ninguna bandera y tampoco cedió a la intención de María Eugenia Vidal, de abrirle una interna con el PRO. Ávara y despiadada política, MEV se despistó, se fue al pasto mal y dejó al desnudo una codicia desmedida por ocupar espacios con color amarillo. ¿Por qué no sumó y jugó a dividir, cuando pregonaba la idea de ser un equipo?

Un ingeniero tandilense, José María Conte, expresó que la calificación de rebelde que le adjudicaron a Miguel, le cae muy bien a un intendente que se puso al frente de la lucha con su gente, “si eso es rebeldía, ¿cómo debe identificarse entonces, a un jefe comunal al frente de sus vecinos, defendiendo sus derechos”?, se preguntó, despejando todas las dudas.

Tandil bregó contra el coronavirus, militó la cuarentena y logró resultados óptimos. Hoy el avance del deterioro experimentado por la economía, obliga a un retraimiento del aislamiento social, para no toparnos con la pandemia económica, cuando se pueda abrir la puerta al restablecimiento de la vida en la sociedad y hasta intrafamiliar.

“Ustedes en Tandil cuando hay elecciones, tienen que ir a votar y rendirle homenaje a Miguel”, pero prima el respeto a la democracia, y el culto a una personalidad política, es ajeno a la tradición institucional y republicana, que siempre abraza Miguel.

Pero siempre existe algún tandilense efusivo que llega a la ciudad, tras algunos meses o años de ausencia. En ese momento, nadie puede ignorar una transformación de semejante notoriedad, transparencia, con jerarquía, y políticas públicas que se aplican con rigurosidad en beneficio de los vecinos

Miguel siempre negó su proyección provincial o nacional. Recorre la ciudad diariamente con su auto, desciende y habla con sus vecinos. Los sábados comparte un café y se abraza con los mellizos Luis y Juan Petrucci, que ocupan la mesa con José Luis Elío en La Vereda, un clásico en la calle 9 de Julio.

Pero en la semana que transcurrió, rompió con esa regla de oro, que lo distingue en su paso por la política. No fue a la legislatura de Nación ni de Provincia, no integró fórmulas que posiblemente hubiera enriquecido con su trayectoria y lustre político. Se mantuvo en las suyas y acompañó el crecimiento de un compañero de ruta, el diputado nacional Carlos Fernández.

Como decíamos, Miguel se apartó de su perfil eminentemente local, viró 180 ° y apareció en cadena nacional. Recorrió espacios en Radio Mitre, Continental, Rivadavia, llegó a TN, La Nación+ y América 24. Periodistas como Willy Kohan, Alfredo Leuco, Alejandro Fantino, Maximiliano Montenegro y Fernando Bravo, lo tuvieron mano a mano. Se erigió en la figura política nacional en la semana, con su mensaje de apertura junto a otros siete municipios, que puso en jaque a La Plata.

Para quienes lo conocen, fue algo poco menos que asombroso. Siempre se había negado a una movida de esa naturaleza, que hasta en lo personal podría haberlo beneficiado. Hoy un camino de circunvalación de Tandil debería ampliarse 10 kilómetros, para contener la urbanización de la ciudad, lo cual define cuál ha sido la dimensión del crecimiento, de la mano de Miguel, y los méritos deben reconocerse en el momento justo.

Existía una razón excluyente, para mediatizarse en los medios públicos en Capital Federal (donde vive el poder), Tandil hizo todos los deberes y registra muy posiblemente el mejor índice de comportamiento frente al COVID-19, en una ciudad de esas características. Con esa bandera no dudó, acompañado por un abrumador apoyo de los tandilenses.

No es en absoluto autoreferencial, pero el momento lo exigía “Cuando asumí había 2 hospitales y hoy tenemos 5 en Tandil. Contamos con 32 respiradores para enfrentar los casos de pandemia, cuando hay ciudades que sólo tienen 2 o 3”, dijo en estudios de televisión, por zoom y video conferencias. Esa fue la versión Miguel con el cuchillo entre los dientes.

Con su bagaje lleno de experiencia, con los fundamentaciones que sólo dan los juramentos hipocráticos, inundó de razones y argumentos por qué Tandil debía ir hacia una apertura de mayor intensidad y gradual de su economía. Captó el límite de la generosa cuarentena cumplida, sin casos y con todas las prevenciones tomadas, nunca habló de relajamiento de las medidas.

Sabe el intendente que la recuperación económica pelea el centro del ring con los riesgos del contagio. Y él mismo decidió el cambio de fase, a expensas de mandatarios que son reticentes a avanzar en un sentido, que acompañe lo que significará la lenta y difícil recuperación económica. Tandil edificó en la actividad turística un crecimiento histórico

La ciudad serrana se preparó, elaboró su protocolo, arriesgando hasta que podríamos decir que disipó la sombra de ser alcanzados por el virus, lo cual el mismo Miguel admite. Su llegada a los medios nacionales, no fue de oportunismo político, ni entrar en campaña ni agitar posiciones partidarias, sino que con todo respeto planteó como inexorable e imprescindible, la salida para enfrentar con el trabajo la otra pandemia, que no sabe de los testeos y también te puede llevar a la muerte. Hoy se refleja en todo el país lo que son la caída de cortinas metálicas y persianas bajas.

¿Qué pasó bajo la conducción política y la intendencia de Tandil? Para llegar hasta la admiración que se siente por él. Fue una bisagra entre Molinos Río de la Plata, La Tandilera, Metalúrgica Tandil, las canteras y la pelea por Loimar, contra toda la adversidad de una economía postrada.

Frenó la demolición de las sierras de piedras más antiguas del mundo, preservó el medio ambiente y puso cada más alta la calidad de vida de sus habitantes. Supo ir hacia la reconversión, captó empresas internacionales, articuló la participación pública y privada y se asoció con la UNICEN, agregó tecnología con un polo de desarrollo para jóvenes, armó un combo irresistible, que cotiza en oro. Fuentes de trabajo para los hijos de tandilenses, que no deben abandonar su ciudad natal en busca de otro destino laboral.

Una usina de creatividad, vocación de servicio, creación de trabajo técnico y profesional de calidad que trasciende las fronteras nacionales. Hoy allí hay congresos y convenciones que provienen desde todos los rincones del mundo. Los que residen y viven el día a día en Tandil, muy posiblemente no se percaten, no se aprecie desde el prisma que da la óptica de la observación total, desde lo macro hacia la ciudad que fundó Martín Rodríguez hace casi ya 200 años.

¿Cuál es el modelo? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace?

Tal vez, las consideraciones finales aparezcan como desubicadas o fuera de contexto, pero no, todo lo contrario.

Cuando el ex intendente de General Pueyrredon, Gustavo Pulti, en combis llevó a todo su gabinete en 2007 a Rosario, ubicada a 720 kilómetros, para copiar su modelo de gestión, cuando la solución la tenía a sólo 164 kilómetros, por la Ruta Nacional 226. La hermosa y querida ciudad, cuna de la enseña nacional, se desangra por la lucha contra el narcotráfico. Hay que saber elegir.

Un funcionario de ANSES acaba de anunciar que el 96 % (noventa y seis por ciento) de la población de Tandil recibe recursos y subsidios de la Nación a través de ese organismo. El 60 % de Tandil no lo expresa en las urnas ni se refleja esa ayuda en votos. Los tandilenses supieron cómo no responder con el bolsillo, como ocurrió cuando el maestro Juan Carlos Pugliese afrontó la tormenta en el último año del gobierno de Raúl Afonsín.

Diego Bossio montó una municipalidad paralela con fondos de las ANSES, para convertir a su hermano, Pablo, en intendente de Tandil, fue insuficiente. Y hasta compró la marca del Club Ramón Santamarina, el mayor ícono de la identidad tandilense.

Macri dejó los planes sociales en mano de Carolina Stanley, frustrante. Larreta urbanizó las villas de emergencia porteñas y perdió en todas esas comunas. Vidal cayó cuando se alió con el peor peronismo de la Provincia, y en 2019, Kicillof se despegó de Heidi por el doble de votos de la diferencia entre FF y la fórmula presidencial de MM y Pichetto.

Como tandilense, muchas gracias, Miguel.

Jorge Elías Gómez – jgomez@mdphoy.com

Nota vinculada: