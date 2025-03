Superado en las calles Milei se llevó las marcas pero exhibe fisuras políticas

La demostración alcanzó y sorprendió. Ya no sólo representó un síntoma de aglutinamiento relativo. No es una sensación que el team Bullrich – Montenegro se domestica en LLA. La foto con Ritondo y Santilli con Los Milei y Sebastián Pareja, no atrasa sino que adelanta, pero no asegura nada

Hubo una salida a hurtadillas de la Casa Rosada, Montenegro en modo incógnitio, aquella foto que reveló una realidad que no estaba oculta. El radicalismo disfrutó de compartir el poder, una cuota parte en ese espacio. Ahora debe ir a los remos, en un retroceso que lo lleva a una ciénaga.

El PRO y LLA han decidido por la “extraña compañía” de la CC por su participación en cuestiones de caja, excluyentes. Para Lilita Carrió, Karina “EL jefe” es la recaudadora libertaria. Que la cuenten cómo quieran. La UCR harapienta quedó vacía como representación. Le sacaron el banquito.

Nadie asegura que la mayoría propia goce de buena salud, nadie sabe si es una febrícula o un tumor maligno. Es difícil imaginar que el intendente sea tal, cuando llegue la hora de votar en la legislativa. Está todo por resolver y definir en cuestión de escasos temas, lo que sobran son los dilemas.

El mismo desorden político se transmite transversalmente al electorado, que ya exhibe defraudación y percibe como los plazos de agotan. Las promesas que se caen y el rigor, de cómo cae el consumo en el país más caro del mundo. Cómo combatir la inflación como qué la casta iba a pagar el ajuste, es parte del verso. Es lo que mostraron las calles en las movilizaciones del 24M.

La dinámica de dejar el zurdaje en el recinto deliberativo no es una cuestión del momento. Es la fijación de un rumbo, que se ha venido gestando y se apresta a jugar en ese elenco de cómo será el armado oficialista. Se clavó el bloque radical, fue sólo una señal, ansiosos abstenerse.

A la UCR se le ha complicado hasta en el ámbito universitario. La disputa ha llegado y no se descarta que sea el turno de las aspiraciones del Lazzeretti. “Ricardito” armó con sus últimos compañeros de militancia y ya se lanzó. Son como tres radicalismos, cuando sólo uno ya tiene gusto a poco.

Se aguarda con expectativa como irá formalizando esta disputa Futuro Radical, que no ahorró instancia judicial alguna para desalojar al senador nacional, como finalmente ocurrió. La purga radical llega a Marina Sánchez Herrero, la burocracia política la ha dejado a la intemperie. ¿Dónde están sus votos? El denso protocolo del HCD no reemplaza a la calle de la militancia.

Podría ser un contexto con el peronismo con otros jugadores. Pero Axel no puede ni llegar a la ciudad, se autoexpulsa. Raverta sólo cosechó derrotas electorales con todo el aparato a su disposición. Es una lámpara que no fluye, se apaga. No construyó sino que excluyó, su papel de patrona se convirtió hoy en su principal adversaria. Casi irreversible.

Asoman para ese pliegue, quienes se involucren en un nuevo intento de Sergio Massa, en esta cuenta regresiva. Agrupaciones, organizaciones con colores históricos, sindicatos que han sumado en 2019 y 2023 para que la ex titular de la ANSES cumpla decorosa papel ante la llegada un inesperado Montenegro, que sin embargo reeligió. La troupe peronista se alista, no siempre es competitiva pero siempre está.