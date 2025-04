¿Si violan en la biblioteca municipal, violan en la MGP?

El reciente caso de violación registrado en la Biblioteca Municipal, sin caer en eufemismo alguno, ocurrió en la propia MGP, es una dependencia oficial, identificada como tal.

Hay que captar la realidad. ¿Alguien tiene alguna duda? El radio céntrico desde Yrigoyen 1627 es un espanto. La gente no quiere ir a La Peatonal y es el consejo que reciben los turistas: “Tengan cuidado”

También con una frecuencia que se ha convertido en una constante dejan personas heridas, algunas de gravedad, y hasta muertas en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

No se sabe quién las lleva, si se apiadan de ellas en la vía pública, no se hacen denuncia, o se niegan a dar a conocer los datos. Ni bien se recuperan hasta abandonan por sus propio medios el HIGA, sin suministrar identidad.

No hay política de seguridad en General Pueyrredon. La tendencia es una proyección que en función de los datos de análisis de organismos y foros especializados, la situación se agravará barrio por barrio y día por día.

El aumento de la venta y registros de portación de armas para uso de defensa personal, elevan las probabilidades de que lo casos afecten a prácticamente la totalidad de la familias de Mar del Plata.

Nada ayuda la participación en modo sets de filmación, con las cuales se autopromociona el intendente municipal. En los cuales toman notoriedad, casos esclarecidos con mensajes editados. Es como una cruzada personal como aquella atribuida a “Hoy te vas a convertir en héroe”, durante una gesta deportiva.

Carece de seriedad un tratamiento tan frívolo de la queja que encabeza la lista de reclamos de todos los barrios de Mar del Plata. Un jubilado en Playa Grande salvó su vida abatiendo a uno de los delincuentes que ingresaron de madrugada a su domicilio. El cómplice del ladrón pedía a su compañero que lo mate al propietario de la vivienda. El anciano salvó su vida, a pesar de las heridas recibidas, tuvo capacidad de reacción, la misma que puede provocar el miedo. ¿Golpearon la puerta?

Este es uno de los últimos casos de un fenómeno en ascenso. Pero que prolijamente no escapa al sentido común. El intendente municipal casi no está concediendo audiencias a vecinos con problemas, señalan nuestras fuentes irreprochables sobre casos que próximamente daremos a conocer.

Salvo alguna foto “como robada” pero con aviso político de pulgar hacia arriba, hay espacios de tiempo para brindarle a la función. Sopla como un aire de ausencia anticipada, imposible de disimular. Trascendidos, susurros, rumores, la mayoría proveniente de CABA, charlas con colegas y columnas en medios porteños. Hay que seguir la información.

Luego de que tacharan a Lijo en la Cámara de Senadores, uno de cuyos pilares fue Montenegro, se tomó cinco minutos para una foto en una mesa sin vajilla en una postal de la ciudad con vista al mar, el Golf Club Mar del Plata.

A Montenegro y Carrancio la única foto que les cabe es ir juntos, divididos el PRO y LLA no hay chances, sin confundir. ¿Qué puede cobrar la CC? ¡¡¡Qué bien adornados los “Lilitos”!!! Claro es difícil una foto unidad cuando hay socios que hoy participan pero se convertirán en convidados de piedra, sin voz ni voto, únicamente “con la suya”. Viene de rapiña, arrebato en una elección legislativa, donde no quedará nada para festejar. No hay plata para burbujas.