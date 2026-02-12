Se mueve el tablero político 2027: Conte tiene mucho para decir en la UCR

Presencias, adhesiones y mensajes de apoyo, habían tenido en el capítulo previo la Reivindicación del profesor Blas Aurelio Aprile, cuando en el último 13 de diciembre, ya se pensaba en las fiestas y el inminente inicio de una temporada alta difícil y complicada.

El templo radical de 11 de setiembre y 14 de Julio, en el reencuentro del 13 de diciembre quedó la sensación que había sido sólo un apronte. Un test de movilización que prometía elevar el rango, sacudir la burocracia partidaria y ganar protagonismo de primera línea.

Anoche la parrilla Jorgito vivió el segundo acto. El animador fue el ingeniero José María Conte, quien fue alentado tras aquella demostración de afecto, a quien dejó su sello como intendente entre 1995 y 2002.

En los albores de la puesta en marcha partidaria mirando el 2027, Conte quien hizo todas las inferiores en la UCR echó mano a Valores, Memoria y Futuro de la UCR, que no están apagados sino que han sido desviados hacia otras alianzas, que no arrojaron prosperidad para todos los argentinos.

Se trata de construir, volver a la dinámica para fortalecer ese músculo genuino que eligió deambular perdiendo la esencia. Casi una proclama de lanzamiento.

HAY FUTURO – Nuestros tres compromisos

VALORES- La llama que nos guía.

“Mantener encendida y vigente la llama de los valores y principios históricos de la Unión Cívica Radical, defendiendo la ética, la República, el diálogo la igualdad de las oportunidades, la educación pública y el compromiso con la democracia como faros de nuestra acción política.”

PASADO – Memoria que inspira.

“Difundir y reivindicar la obra y el legado de los gobiernos y dirigentes radicales que, ayer y hoy, han sido fieles intérpretes de nuestros principios, demostrando con hechos en el ejercicio efectivo de la función pública que el radicalismo sabe gobernar con responsabilidad y sensibilidad social”.

FUTURO Soluciones para nuestra ciudad

“Estudiar, investigar, debatir y desarrollar propuestas innovadoras y realistas para abordar problemas actuales y anticipar los desafíos futuros de los vecinos de Mar del Plata y Batán”.

