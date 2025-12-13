Emotiva reivindicación a Elio Aprile: Recuperar a la UCR y sus valores

“Por qué tal vez, para los que tenemos algunos años más, nos duele tremendamente que ni siquiera en las últimas lecciones hayamos podido ver el sello de la UCR en una boleta”.

En una clara referencia a que hubo una entrega electoral de un partido político, que vuelve por sus fueros conservando sus convicciones y valores. El ingeniero José María Conte deslizó consideraciones en un emotivo encuentro, en el cual hubo un reconocimiento al ex intendente Blas Aurelio Aprile calificando como transformadora su gestión de gobierno durante sus mandatos. No faltaron citas a Raúl Ricardo Alfonsín y Don Ángel Roig.

Fue recordando el comienzo de una gestión transformadora, que tuvo el ex intendente radical Aprile. “Varios de los que estamos acá fuimos protagonistas de esa gesta. Compartimos sus emociones, ilusiones, sueños, sus broncas, su permanente deseo por hacer, hacer y hacer”.

Acotado el número de asistente de la demostración a la capacidad de la Parrilla Jorgito, emblemático lugar de encuentro de la militancia, el único orador en un corto mensaje resaltó lo valores radicales : “También compartimos sus felicidades, porque fuimos protagonistas como testigos, y tenemos la obligación de contar lo que fue esa gesta transformadora de la gestión de Elio Aprile, sobre las bases de los valores de la UCR”.

“No sé si estrategias de acceso al poder son las adecuadas, las mejores. No somos de las épocas del Mossad o de las nuevas comunicaciones”, agregó.

Nos duele que “En aras de unos pocos votos más, como decía Raúl Ricardo Alfonsín estamos perdiendo absolutamente todo. Hoy ya no sabemos lo que es ser radicales”, sentenció sobre el momento que atraviesa la UCR, que comienza a salir de su ostracismo.

Por eso a 30 años de una gestión transformadora de Elio Aprile, “Nos pareció importante que un 10 de diciembre recordáramos también otro gran transformador que fue Raúl Ricardo Alfonsín”.

¿Por qué fue transformadora la gestión de Elio Aprile?

«Le pasó lo que le pasó a casi todos asumen en el medio de una crisis, lleno de deudas y los proveedores haciendo cola en la esquina para cobrar así asumió Elio Aprile. No le echo la culpa a nadie. No se la pasó repartiendo culpas, sino armando equipos de trabajo para ver cómo encontrábamos la solución a esos problemas. Aquí estamos varios de esos equipos de trabajo».

E hizo un repaso de los años al servicio de la ciudad. «El Tano nos juntó y nos dijo qué necesita Mar del Plata mañana como obra, pero no para ganar las elecciones que vienen, sino pensando en 50 años y los que siempre estuvimos alrededor de la obra y servicios públicos; pensamos está loco no tiene un puto mango, deudas … Cómo lo vamos a hacer ???.

– «Ustedes díganme qué necesita Mar del Plata dentro de 50 años». Llevó a cabo un plebiscito histórico donde los contribuyentes aprobaron y comprobaron las obras realizadas.

En ese momento eran 100 millones de dólares. «Vamos hacer las obras faltantes, sin la gestión de Elio Aprile que no pensó en las próximas elecciones, hoy tendríamos una ciudad que no tendría agua potable ni cloacas», señaló Conte.

Y agregó: «Voy a solucionar los problemas para los próximos 50 años, una transformación que significó la gestión en obras sanitarias fiel al ideario de la UCR nosotros la llevamos delante como empresa municipal de la mano de Angel Roig».

Y reflexionó. «Hoy parece que es fácil para algunos populistas hablar del Estado. Para nosotros no nos fue nada fácil, sobre todo para el “Turco” Jorge, en sus arranques Obras Sanitarias, no fue fácil tomar una ciudad con obras sanitarias que venían de la provincia».

Y finalizó: «No fue fácil labrar una empresa municipal, y después con Aprile siendo concejal, no nos fue fácil parar la privatización de obras sanitarias, era cuando el Turco Menem ponía un altar a las privatizaciones».