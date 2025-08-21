El 23 de agosto el Club Kimberley será sede del Torneo CAK 104° Aniversario. Habrá reconocimiento para algunos atletas.

El cronograma de actividades dará inicio a las 15 con la instancia de ablande, mientras que a las 16:30 comenzará el torneo. Una de las competencias oficiales más tradicionales del calendario de la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires Sur (FENBAS).

Será una nueva oportunidad para disfrutar del deporte en un natatorio que ha sido recientemente remodelado y que en diciembre celebrará sus 50 años de historia, un espacio emblemático para el desarrollo de la natación en Mar del Plata.

Un sábado para disfrutar en familia en el Club Kimberley

La jornada, que contará con la fiscalización de CADDARA (Colegio de Árbitros de Disciplinas Acuáticas de la República Argentina), reunirá a más de 200 nadadores en categorías promocionales y federadas.

El Torneo Aniversario del Club Kimberley ya lleva más de 35 ediciones, consolidándose como un clásico dentro del calendario competitivo de la región. A lo largo de los años, ha sido escenario de la formación y el crecimiento de múltiples generaciones de nadadores, que encuentran en esta cita un espacio para medirse, superarse y compartir un deporte de competencia individual pero de convivencia colectiva.

En el marco del evento, se vivirá también un momento muy especial: se entregará un reconocimiento a la nadadora Cata Acacio, quien tuvo una destacada participación en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción, representando al club y dejando en alto el deporte local.

Con el respaldo de la Subcomisión de Natación del Club Kimberley y de FENBAS, este torneo invita a la comunidad a acercarse y acompañar a los deportistas. Una oportunidad para celebrar el aniversario del club, reconocer el esfuerzo de los atletas y compartir un año especial en el que el natatorio suma medio siglo de vida, reafirmando su lugar como referente del deporte acuático en la ciudad.