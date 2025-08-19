Más de 300 guardavidas participaron del Campeonato Argentino de Salvamento Acuático

Mar del Plata fue sede de la cuarta fecha del torneo más importante de Argentina para esta especialidad. El equipo SADAL de Lanús se quedó con el primer puesto y los marplatenses MDQ Life Saving Club con la segunda posición.

El Campeonato Argentino de Salvamento Acuático se llevó a cabo en la ciudad el viernes y sábado en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla. Organizado por la Federación Argentina de Salvamento Acuático y auspiciado por el Sindicato de Guardavidas y Afines de Mar del Plata, fueron dos jornadas de competencias exigentes correspondientes a la cuarta fecha del calendario.

El viernes fue la jornada más extensa, con la participación de más de 300 guardavidas y un cronograma de actividades de 12 horas, que incluyó pruebas de 50 y 100 metros de arrastre, remolque, obstáculos y lanzamiento de soga. Mientras que el sábado se realizó la segunda jornada de competencia y se conocieron los resultados finales por equipos: SADAL de Lanús se quedó con el primer puesto.

El segundo lugar del podio fue para el equipo marplatense MDQ Life Saving Club y el podio lo completó YMCA de Rosario. En la categoría infantojuvenil, el equipo de Mar del Plata Ocean Norte United Surf Life Saving Club se quedó con el primer lugar.

El Natatorio Municipal Alberto Zorrilla es, según la organización del evento, una sede indiscutible para este tipo de torneos, por lo cual, extraoficialmente, manifestaron la intención de utilizar la misma pileta para el selectivo que se va a realizar en octubre de 2026 de cara el Mundial de la especialidad.