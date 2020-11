Rodrigo Acuña: “Estoy cumpliendo el sueño de jugar la Liga Nacional”

La posibilidad de jugar en el nivel más alto, poder hacerlo en un club con tantísima historia como Peñarol (y donde su también jugó su hermano, el internacional Roberto) y el haber arrancado la temporada con el pie derecho, son cosas que indudablemente dejan muy satisfecho a Acuña.

El interno promedia 7,8 puntos y 4,2 rebotes en estos primeros encuentros, siendo una pieza importante dentro del esquema del entrenador Carlos Romano (está promediando 17,0 minutos).

“Estoy cumpliendo el sueño de jugar la Liga Nacional, y más haciéndolo con Peñarol, lo que le da un plus extra. El haber ganado 3 de los 4 partidos que jugamos es muy bueno, independientemente que sabemos que esto recién arranca. Es muy lindo que mi primer temporada dentro de La Liga se esté dando de esta forma”, contó Rodrigo.

Además agregó: “En lo personal me estoy sintiendo bien. Me tuve que poner más a tono porque no es lo mismo, acá son otros jugadores y hay otro tipo de roce, así que estoy trabajando para eso. Cada partido que pasa me voy sintiendo mejor, con más confianza. Súper contento por este presente, y metiéndole duro para seguir creciendo”.

Acuña sabe que, si bien apenas van cuatro partidos, el saldo que viene dejando el “Milrayitas” de Romano es más que interesante. Le ganó a Platense en el debut (96-90), luego perdió ante Obras (84-71), pero se recuperó en la reciente doble fecha con triunfos ante Argentino (92-71) e Hispano (80-72).

“Estamos contentos por la victoria de ayer. Si bien el torneo recién arrancó, ganar nos permite apuntar a los puestos de arriba, y el ganar te da un poquito más de confianza. Estamos muy contentos por eso”, dijo.

Por eso, ni Acuña ni Peñarol se detienen y en la proximidad del calendario ya proyectan lo que serán los compromisos del fin de semana, donde los marplatenses enfrentarán tanto a Bahía Basket (14/11) como a Boca Juniors (15/11).

“Ayer después del partido tuvimos un pequeño descanso y desde hoy ya nos ponemos a pensar en el partido contra Bahía del sábado. Hay que ir partido a partido. Estaremos trabajando en lo que es la parte defensiva que es algo que quizá nos estuvo costando, porque si bien fuimos mejorando partido a partido, todavía hay muchas cosas por mejorar. Trabajaremos en la defensa, un poco también en la ofensiva”.

“Todos los partidos van a ser duros. Sabemos que una ventaja de veinte puntos no es nada porque te relajás un momento y se te ponen ahí nomás, así que es fundamental estar duros de la cabeza y defender, porque sabemos que si defendemos vamos a andar bien y en ataque nos vamos a poder soltar más”.

Fuente: Prensa AdC