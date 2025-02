Reflexiones sobre la Marcha Federal Antifascista, Antirracista, Antihomofóbica

PRIMERA PERSONA DEL PLURAL: “TODXS”

Por Virginia Ceratto

(especial para Mdphoy.com)

Sí, estoy llorando. Al principio, hace días, por la bronca, la impotencia y la tristeza.

El sábado, entre unas 14.000 personas, a lo largo de 12 cuadras, una masa crítica en la que estábamos lxs jubiladxs, lxs adultxs, lxs muy jóvenes, me sentí mejor.

Recordé: Ley de Matrimonio Igualitario, 26.618, año 2010. Ley de Identidad de Género, 26.743, año 2012. Concepto Legal de Femicidio, Ley 26.79, año 2012. Y tantas.

Y agrego: Ley de Libertad de Vientres, año 1813. Libres de dueños y libres para elegir, para ser.

Lloré. Lloramos.

Y el sábado fue porque nos encontramos, porque estaba Karina Freire con su megáfono, Carolina Reiniero con su sonrisa perenne y Las Poderosas, Cecilia D’Angelo con las mujeres de Dramar, Paola Chiatti, su padre Angel, su compañero de vida Tincho Stelle, representantes de sindicatos, representantes de educación, el “Negro” Martiarena con su marido, Irene Molnari, Mirta Galli, Eduardo Nachman, Pablo Gil Villafañe, María Rosa Frega con cyranxs y artistas amigxs, Lily Souto, Emma Burgos, Roberto Gispert, Daniel Villarreal y su familia, y Fernando Madueño y compañerxs del Auditorium, Sandra Patalogoiti, María Clara Areta, los narcelos: Cañete y Marastoni, jóvenes deportistas, Franco Romagnuolo y su gente, Luigi Reinaldo, María Guevara, Fabiana Bretones con su hija, travestis, trans, jubilados y jubiladas cisgénero que contaban que desde 1983 a la fecha nunca pensaron en salir por este temor…

Y me pasaba lo mismo. Y por eso lloraba.

Y había muchas personas que van subiendo sus fotos. Imposible verlas, imposible vernos… Era, de verdad, una multitud. Y sabíamos que era en toda la Argentina, y en muchas ciudades del mundo.

Jorge Pato no estaba, pero sí su hijo Aureliano, con un registro formidable, Luis Reales y Edith Menéndez no estaban, pero sí estaba mi corazón latiendo por ambxs y los corazones de tantísimas personas.

Daniela Virginia Macchiavello no estaba, Silvia Grey no estaba… Estaban sus compañeras de lucha. Estaba Cintia Pili, y estaba Daniela y no la vi, y estaba Agustina Ponce.

Estaba Leonardo Pérez Hegi con su familia. Lo vi en fotos.

Y seguro más.

No vi, tal vez por la cantidad de personas, a lxs dirigentes que convocaron. Tal vez solamente convocaron, tal vez estaban. No importa, esta marcha no era partidaria. Claro, no iba a estar LLA. Claro, no iban a estar los machistas que se dicen políticamente esclarecidos y minimizan. No importa. No nos importan.

Hoy lloramos porque estábamos quienes teníamos que estar y también quienes por motivos de fuerza mayor no pudieron. Y marchamos bajo un cielo protector, porque ese gris fue el contraste necesario para tanto color, y suavizó el calor y posibilitó que todo fuera perfecto, abriendo una brecha de calma, desde esa comunión.

Comunión. Pagana o cristiana.

Hubo solamente buena voluntad.

Bajo las nubes, hubo una epifanía. Hubo claridad.