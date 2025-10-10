Recibió el equivalente a U$S 14.268.518,77 en 2019: ¿Pero cuál será la herencia que dejará Montenegro en Mar del Plata?

El 10 de diciembre de 2019 la MGP contaba con un total U$S 14.268.518,77 ($ 827.574.088,61), según consta de la documentación oficial, que surge del acta de transmisión de la administración de Carlos Fernando Arroyo y Guillermo Tristán Montenegro. El valor del dólar Banco Nación cotizaba ese día a $ 58.-

A dos meses de la entrega del mandato, el intendente dejará el mismo en manos de Agustín Neme, quien ha formado parte de la mayoría automática oficialista que ha respondido a pie juntillas con todos los requerimientos que han sido elevados por el Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante, en los últimos 2 años.

Previamente ese papel de primer concejal lo había cumplido Nicolás Lauría, el hombre del Partido Fe que pertenecía a la UATRE y no escapó a la consideración de analistas, que podría haber obedecido a un aporte de campaña, por su ubicación como cabeza de lista.

En los seis años de gobierno (2019/2025) Montenegro arrastra un déficit histórico en obras públicas, sólo la ciclovía en modo CABA que se construyó en Mitre entre Colón y Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, provocó un desembolso en un rubro que fue sub ejecutado en su totalidad, durante todo ese período.

La ciclovía es un obstáculo, no se utiliza y resta espacios de estacionamiento junto a los decks en un casco céntrico donde el tránsito está saturado.

Desde hace 18 meses la MGP disfruta de los ingresos de una sobretasa a la carga de combustible, que se aplica en todo General Pueyrredon. Es un fondo afectado que se otorga al EMVIAL para bacheos de asfalto y pavimentos, a pesar de lo cual el deterioro es cada vez más notable debido a la falta de recursos aplicados a ese servicio entre diciembre de 2019 hasta febrero de 2024, mes desde el cual se cobra la sobretasa que está judicializada como anticonstitucional.

El EMTUR y OSSE con autonomías propias, han servido para financiar la campaña política del intendente y del oficialismo, que hoy ha pasado a ser en su totalidad de LLA. Es decir que Mar del Plata responde al diseño de “no hay plata”, que no se refleja en las órdenes de publicidad emitidas desde las contrataciones directas de pautas en programas de medios capitalinos. La alineación violeta es incondicional y es evidencia en la vía pública abandonada, sucia e insegura, sin demarcación horizontal ni vertical y apagado del alumbrado público.

El EMSUR, que preside Santiago Bonifatti, debería ser objeto de una auditoría porque de las actuaciones políticas y administrativas, surgen contrataciones que no obedecen a los valores de cotizaciones oficiales, y en este caso se trata de servicios que prestan empresas cartelizadas del mismo grupo económico, a través de prórrogas y emergencias, que acompañaron el radicalismo, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

En este contexto las contratistas (Transportes 9 de Julio – Ciageser) apelan a una maniobra extorsiva a través de una amenaza del Sindicato de Camioneros a la MGP, para hacerla pasiva del pago de indemnizaciones por despidos en el caso de la rescisión del servicio en otro modelo, que por supuesto no es decisión política oficialista.

Al término de los respectivos contratos, habrán transcurrido en algunos casos 14 años sin licitación del servicio, cuyas redeterminaciones de precios ascienden a sumas multimillonarias , que no se ven reflejadas ni en la calidad e incurriendo en incumplimientos de periodicidad de los recorridos.

