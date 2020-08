Raverta adelantó cómo será el aumento de las jubilaciones en septiembre

El aumento de jubilaciones que comenzará a pagarse en septiembre está a punto de ser anunciado. La directora de la ANSES, Fernanda Raverta, confirmó a cronica.com.ar que ya no habrá sumas fijas como los primeros que se dieron durante la presidencia de Alberto Fernández: “se está discutiendo cuál es el aumento, pero es muy probable que sea el mismo porcentaje para todos. En paralelo estamos definiendo la nueva fórmula, con la comisión Bicameral del Congreso de la que nosotros también participamos. Tenemos la enorme responsabilidad de aumentarle a los jubilados de tal manera que al menos no pierdan frente a la inflación, y al mismo tiempo definir una fórmula que les garantice saber cómo van a crecer sus ingresos“, señaló Raverta en entrevista con este medio.

Respecto de la nueva fórmula de cálculo automático de los aumentos, Raverta aseguró que “pensarlo hoy es un desafío, debido a la caída de ingresos que tuvo el Estado en sus distintas variables, pero es la responsabilidad que tenemos. Mucho de lo que va a pasar después de la pandemia se define ahora, durante. Es un tiempo que tenemos para pensar las mejores políticas públicas“.

-En algunos ámbitos se da por descontado que habrá Renta Unviersal Básica, en otros lo ponen casi descartado, ¿en qué estado está eso?

“Se está discutiendo, desde el Estado y también con organizaciones sociales, la iglesia y otros actores. Alberto Fernández dijo que empezamos desde los últimos para llegar a todos, y la pandemia aceleró eso. Poner a la Argentina de pie es generar más trabajo para los argentinos, y parte de los que cobran el IFE son trabajadores desempleados o que no están registrados. Hay una política de reactivación que necesariamente tiene que ver con la producción y el empleo, y de ahí el consumo. Y dentro de ese esfuerzo hay que hacer la planificación estratégica e identificar a quiénes les va a costar más insertarse en ese esquema. Para ellos habrá una política pública que los asista, pero todavía no está definido cuál. Si de renta básica, de trabajo mínimo garantizado, de acompañamiento a padres y madres vía Asignación Universal por Hijo…

Además, la dirigente social destacó que “la Argentina que viene va a necesitar que todos puedan consumir y acceder bienes que hoy no tienen. De la totalidad de respuestas que tuvimos hubo un mensaje de una mamá que contaba que con la Asignación Universal y la Tarjeta Alimentar había vuelto a comprarle yogures a sus hijos, y con el IFE pudo comprar una heladerita. Esta idea de consumo que genera bienestar, que es un derecho de todos, y que además promueve el consumo, es nuestra responsabilidad y nuestra idea de cómo tiene que funcionar este organismo”.

-IFE y ATP: ¿cómo siguen?

-Arroyo señaló que en Europa se puede poner el foco sobre el ingreso dado que ya los servicios están asegurados…

“Es una cuestión integral, sí. El regreso del PROCREAR tiene que ver con esto. Son dos objetivos: que la política pública promueva el trabajo y el desarrollo, y al mismo tiempo que se genere la posibilidad para familias que antes no podían acceder a un derecho como la vivienda propia. Esta ecuación es la fórmula de cómo imaginamos las políticas públicas después de la pandemia”.

PROCREAR y Argenta

-El PROCREAR fue una bandera del kirchnerismo, ¿ANSES va a tener protagonismo en otros programas, como hubo en su momento de computadoras?

“Sí, claro. Poner en marcha PROCREAR fue un enorme desafío. Tenemos 9 líneas, de las cuales 7 todavía no abrieron el registro, que implican además políticas de crédito para el desarrollo y mejora de las viviendas. Las otras siete nos dan un enorme impulso de poner al organismo no sólo en la asistencia a las familias, si no también en el desarrollo de la Argentina. Tenemos la responsabilidad de liquidar más de 7 millones de jubilaciones, más de 2,5 millones de AUH, casi 2 millones de salarios familiares, el programa HOGAR de subsidios para gas envasado… El universo que este organismo alcanza es enorme, y en pandemia sumamos los 9 millones de IFE y los más de 2 millones de ATP. Pero además tenemos que poder ser un motor del desarrollo de Argentina, y eso no es sólo con la transferencia de dinero si no también con programas que promuevan mejoras. El PROCREAR es enorme, pero los créditos Argenta también. La Argentina que viene va a necesitar que todos puedan consumir y acceder bienes que hoy no tienen.

