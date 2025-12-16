Rabinovich y Ricciuto con el agua al cuello: La contaminación llegó a OSSE

Montenegro y Ricciuto

Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) advirtió que podría enfrentar una situación de quiebra si queda firme el fallo judicial que suspendió el aumento del 142,7% en la tarifa de agua aplicado durante el bimestre enero-febrero de 2024. A medida que trascienden las injerencias que han tenido sobre la sociedad de estado el síndico Mario José Ricciuto y Alejandro Rabinovich el senador por la segunda sección electoral y mano derecha del intendente hoy de licencia, Guillermo Montenegro.

Ambos con decisiones inherentes a la utilización de fondos afectados para el pago de sueldos de la planta del STM. Lo cual choca con los intereses del SITOS (Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias) en una competencia de planteles que giran bajo la misma órbita de conducción política. En este caso los ingresos a planta de OSSE han quedado dentro de las objeciones a ambos, que desataron una complicada situación económico financiera que se agravó con la decisión judicial que emanó del fueron contencioso administrativo, a cargo del juez Simón Issach.

Montenegro y Rabinovich

El incremento había sido impulsado por la empresa municipal, a cargo de los servicios de agua potable, cloacas y mantenimiento de pluviales, y fue autorizado a finales de diciembre de 2023 mediante el decreto 292/23, dictado por la presidencia del Concejo Deliberante.

Según diario La Capital, el aval al aumento fue otorgado por la comisión de Labor Deliberativa, integrada por la mesa directiva del Concejo y los presidentes de los bloques políticos. La medida se adoptó ad referéndum del cuerpo legislativo y posteriormente fue ratificada en una sesión ordinaria realizada en enero de 2024.

El juez Simón Isacch, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, hizo lugar al planteo presentado por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), que había solicitado la nulidad del aumento. El magistrado sostuvo que OSSE debía haber convocado a una audiencia pública previa, un requisito legal que no se cumplió antes de aplicar la suba tarifaria.