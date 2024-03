¿Quién es la cara de Héctor Martínez Sosa en la Municipalidad de General Pueyrredón?

A partir de hacerse pública la relación entre el ex presidente de la Nación Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa ha comenzado a llover información sobre colosales operaciones con el Estado a través de la administración nacional, provincial y municipal, que en este último caso contempla a la Municipalidad de General Pueyrredon, como informara el último martes mdphoy.com (ver links notas vinculadas).

“Somos un conjunto de empresas dedicadas desde siempre a la Industria del Seguro, respondiendo a todas las necesidades de individuos, empresas y organizaciones, públicas y privadas. Contamos con oficinas propias en CABA, Río Grande, Ushuaia, Rio Gallegos, Vicente López y Mar del Plata, y oficinas asociadas en Puerto Madryn y Rawson” según la web de HMS.

En el top ten n º 1380 de NyP de hoy en la clásica columna aparece con el número 5 Mario Ricciuto considerado como “el articulador” y lo define como que “ Desde que Montenegro llegó al gobierno, su nombre está en todos los corrillos. Ahora, lo ubican como el nexo con HMS. Algo llamativo: como Grabois, no es funcionario, no tiene firma. No hay nexo probatorio alguno a la vista. Raro ”

También en Clarín de hoy el Editor General Adjunto, Ricardo Roa, escribe “ La web del holding de seguros de Martínez Sosa enumera sus clientes, múltiples y diversos. Entre ellos figuran “Asesoramos, administramos y colocamos riesgos de Entes Nacionales, Provinciales y Municipales”.

Por su parte Nicolás Wiñazki, Periodista especializado en Política señala “ Las redes de Fernández y Martínez Sosa llegan a provincias y municipios. Tierra del Fuego acaba de voltear un contrato de 2020 que beneficiaba al broker preferido del ex presidente con el control absoluto de los seguros oficiales ” .

