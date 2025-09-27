Prolongado corte de luz por caída de una rama en Acantilados y Mar y Sol: Todos los vicios juntos

Aproximadamente tres horas (entre las 11.00 y las 14.00) se prolongó un corte de luz que afectó a los Acantilados y Mar y Sol, causando los perjuicios que producen la falta de suministros normales de servicios de estas características, abarcando el uso de computadoras y otros dispositivos electrónicos.

El siniestro se produjo en líneas de media tensión que arrastró la salida de servicio de un distribuidor ubicado en calles 493 y 4. La falta de mantenimiento del arbolado urbano a cargo del EMSUR, provoca que en épocas de crecimiento de la flora los árboles de gran porte produzcan las caídas de las ramas más pesadas.

Vientos de moderada intensidad con rachas de ráfagas afectan la estabilidad de troncos, descargándose sobre las líneas de media y baja tensión, que en este caso impactaron además con un distribuidor de media ubicado en la zona.

La atención preventiva de arbolados urbanos, se han evaporado de los presupuestos municipales o sirven para abultarlos y luego sub ejecutarlos o directamente producir la exacción de los montos para desviarlos hacia la utilización de campañas políticas, como ocurre en la actualidad con el intendente Montenegro, quien destinó cifras históricamente desconocidas en General Pueyrredón.

La afinidad del PRO, LLA, la UCR y la CC (mayoría propia automática) con estos manejos producen el desvarío de las ejecuciones, que ya se han naturalizado como las asignaciones a la totalidad de los fondos afectados al presupuesto del Concejo Deliberante, que cuenta con partidas propias que se manejan con discrecionalidad, para que los números cierren en las rendiciones de cuentas de los respectivos ejercicios.

Mientras esto ocurre (todas las fuerzas políticas participan del acuerdo) y luego pagan los costos políticos en relación a su cuotaparte, se caen ramas que interrumpen el servicio eléctrico. Los cementerios públicos están más para la clausura como ocurrió el Estadio Mundialista, ya ni se licita la recolección de residuos sino que se prorroga directamente a valores leoninos y cartelizados, y se desatiende además la atención del tratamiento de los residuos en el predio de disposición final.

En algunas crónicas periodísticas a esta acumulación de irregularidades se las denomina como actos de corrupción. El EMSUR está a cargo de Santiago Bonifatti desde hace un año y ha contribuido a colapsar todos los servicios que están a su cargo. No es casual cuando se trata de alguien que se promocionaba con la leyenda ¿“Qué tendrá el petiso”?.

El único que lo eligió fue Montenegro y tal vez se lo lleve como asesor y/u operador a sus nuevas funciones. Ocupa el primer lugar en la lista de reemplazos en la inminente renovación de gabinete y la idea es no reciclarlo, según ha trascendido.

NOTICIAS VINCULADAS

…