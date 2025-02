Graves daños en el casco céntrico: El EMSUR desertó de la atención del arbolado urbano

La precariedad del mantenimiento del arbolado urbano ha convertido en un bosque a zonas de la traza urbana de la ciudad donde la copa de los árboles se tocan desde veredas enfrentadas. El EMSUR es manejado por contratistas que no casualmente se prestan a la figura de mecenazgos truchos amparados por multimillonarios contratos de servicios públicos. La dirección de arbolado urbano es inexistente tampoco hay servicio de poda sistematizada o poda selectiva. Es abandono liso y literal el cual ya ha sido advertido, sólo faltaban las ráfagas fuertes que ocurrieron esta madrugada. La Municipalidad de General Pueyrredon ha desertado se la prestación de servicios básico urbano. No hay videos de poda por ejemplo y la frondosidad de las especies en febrero con copas cargadas se derrumban sobre autos, viviendas y por qué no sobre personas.

El domingo a la tarde un fortísimo temporal sacudió a Bahía Blanca, pero la inestabilidad climática en el sur de la provincia continuó y esta madrugada del martes fue el turno de Mar del Plata. La tormenta se descargó sobre la ciudad balnearia a eso de la 1 y media, después de una jornada agobiante. El viento, con ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora, la lluvia y el granizo dejaron innumerables destrozos , en estos momentos las cuadrillas de Defensa Civil (DC) y Arbolado Municipal están con mucho trabajo por árboles caídos sobre autos y empalizadas y techos volados.

Se había lanzado una alerta meteorológica para la tarde del lunes, pero el temporal llegó horas más tarde. Primero cayó una cortina de agua que duró unos diez minutos. Y luego se desataron el viento, el granizo y la fortísima actividad eléctrica.

Lo peor de la tormenta se descargó sobre el centro de “La Feliz”, donde se vinieron abajo unos 30 árboles. (Qué Digital)

De acuerdo con el portal Qué Digital, el mayor impacto de las intensas ráfagas de viento y granizo se sintió desde la zona de las avenidas Paso e Independencia hasta todo el sector céntrico de la ciudad.

Una de las consecuencias más grandes de la tormenta en Mar del Plata se pudo apreciar en la zona de Entre Ríos entre Alberti y Rawson donde cayeron al menos tres árboles de gran magnitud y un poste y, a partir de esa situación, algunos autos sufrieron daños.

De manera preventiva trabajó en el lugar una dotación de bomberos del Cuartel Central, ya que en uno de los vehículos había una persona en el interior. De todos modos, el damnificado logró salir ilesa del auto y por sus propios medios.

También cayeron árboles en la Plaza Colón y quedaron numerosas ramas sobre las veredas. Por su parte, en la zona de la avenida Colón y Santiago del Estero el viento derribó un cartel de publicidad metálico de unos 8 metros por 3, cayó sobre un estacionamiento e impactó en un auto. Personal de Bomberos trabajó en el lugar y realizó un perímetro por precaución.

En avenida Colón y Santiago del Estero cayó un cartel sobre un auto. (0223)

Cayeron en total unos 30 árboles, principalmente en el macrocentro marplatense, además de algunos postes.

Datos actualizados de DC dieron cuenta a media mañana de este martes que en total se intervino en 50 situaciones de emergencia, de las cuales 40 correspondieron a caídas de árboles, chapas y mampostería y 10 a incidentes con postes y cables de empresas de alumbrado y telefonía.

“Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora”, detalló el titular del organismo, Alfredo Rodríguez.

En tanto, para el resto de la jornada el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para “La Feliz” una baja probabilidad de chaparrones para la mañana y un cielo mayormente nublado en el resto del día. Lo más notable es el descenso de la temperatura, ya que la máxima esperada es de 23°C. (DIB) MM

