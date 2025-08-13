Cuándo juega Alvarado por la Primera Nacional

Alvarado, luchando por escapar de la zona de descenso, sale en busca de los puntos que le permitan tomar distancia del fondo.

No ha sido un torneo sencillo para Alvarado. Con cambios de entrenadores (fueron cesanteados Alexis Matteo y Pablo Quattrochi) y un rendimiento inestable, su andar en la actual temporada de Primera Nacional de Fútbol ha sido con mucho sufrimiento.

¿Cómo viene Alvarado en el torneo?

Ubicado en la 17° colocación del Grupo A con 25 puntos, sólo uno por encima del colista Arsenal (24), el conjunto de Marcelo Vázquez entra en la parte final del torneo con ocho fechas por jugar.

Si queda ubicado en los últimos dos puestos de la zona perderá la categoría, por lo que es vital sumar todo lo posible para alcanzar a Ferro (27) y Guemes (27), hoy por encima del Torito pero solamente a tres puntos.

No será sencillo para Alvarado. Su próximo rival, San Martin de Tucumán, atraviesa un gran momento y sueña con terminar entre los tres primeros de la tabla.

Ubicado en la 5° posición y con un partido menos (postergado vs Maipú), el «Ciruja» se hace fuerte en su cancha donde recibirá a Alvarado el domingo desde las 17:10.