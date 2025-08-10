Alvarado jugó sabiendo que contra el «Poder» no se puede

Alvarado empató en un gol con Güemes de Santiago del Estero en el José María Minella convirtiendo un gol a los 88′ y padeciendo un penal inexistente a los 94′.

En la semana el inefable ex DT devenido en panelista Ricardo Caruso Lombardi twiteó que Alvarado sería «carne de cañón»: Y ocurrió con Carlos Córdoba coma árbitro. Sucede que el «2» de AFA es Pablo Toviggino – ex presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol – y ex vos populi que contra sus intereses no e pude luchar en el fútbol argentino.

Aquí el análisis del partido por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

El «Torito» empató 1 a 1 contra Güemes por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Agustín Aleo, a los 88 minutos, puso el 1 a 0 agónico pero a los 90+4′, le cobraron un penal al equipo santiagueño que desató la polémica y la furia de todo Alvarado, penal que fue cambiado por gol por Monserrat varios minutos después, cuando se pudo ejecutar luego del escándalo.

Un empate que, lamentablemente, es sinónimo de derrota. El equipo de Marcelo Vázquez estuvo a menos de 5′ de ganar una «final» y salir de la zona de descenso, pero un penal completamente polémico, cambió el resultado final. El desarrollo del juego fue malo, con Alvarado en busca de la victoria (como pudo) y un visitante que jugó todo el tiempo con el reloj: sabía que, ante el mal presente, no perder contra un rival directo era negocio, porque se mantenía la diferencia en la tabla.

Carlos Córdoba, el arbitro, terminó siendo el gran protagonista en el José María Minella. Fue tolerante ante la evidente e intencional perdida de tiempo de los futbolístas visitantes, cuando otros arbitrajes, contra Alvarado en las últimas fechas, fueron absolutamente rígidos en ese aspecto. Durante la primera etapa, no le cobraron dentro del área a Joaquín Susvielles una falta de Federico López, que cortó el avance del pampeano.

Más allá de esto, al equipo de Jara y Peña le costó muchísimo generar peligro, ante un contrincante que arribo a Mar del Plata dispuesto a ejecutar un planteo totalmente mezquino. Todo parecía cerrarse hasta que se abrió una «puerta»: Matías Mansilla, sobre la banda izquierda, se sacó a su marca de encima con muchísima categoría y metió un centro «pinchado» (desvío mediante del zaguero Fernando González) para Agustín Aleo, que llegó al segundo palo y encontró la «llave del gol» para mandarla a guardar.

Pero… se desató el gran escándalo de la fecha 26 sobre el final: el jugador de Güemes, dio la sensación, buscó la rodilla de Marco Borgnino en una dividida dentro del área. Córdoba no dudo y pitó la pena máxima, lo que desató el enojo generalizado. Marcelo Vázquez, enardecido como su cuerpo técnico y todos los hinchas presentes, se fue expulsado por su protesta. Monserrat fusiló el arco de Emmanuel Gómez Riga y decretó el empate final.

Desazón total en Alvarado. Si bien no le sobraron méritos futbolísticos, fue el único que buscó los tres puntos. Un penal controvertido lo deja en la misma situación que antes. Ricardo Caruso Lombardi, en la antesala de este duelo, avisó lo que podía suceder: «La que te espera», le dijo a Alvarado. Y luego del duelo, habló con «La Voz del Estadio» en exclusiva y explicó los motivos de aquel aviso.

El próximo domingo a las 17.10, visitará La Ciudadela para medirse contra San Martín de Tucumán.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A (al término de esta nota)

…

All Boys 27 puntos (25 partidos jugados)

Güemes 27 (26)

Ferro 27 (25)

—————————————————-?————-

ALVARADO 25

Arsenal 21

— Descenso

SÍNTESIS

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Marco Miori y Juan Pablo Gobetto; Enzo Martínez y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

GÜEMES: Nahuel Pezzini; Walter Juárez, Nicolás Monserrat, Fernando González y Federico López; Lucas Chiozza, Nicolás Juárez, Tomás Federico y Martín Álvarez; Santiago Sala y Mauro Albertengo. DT: Pablo Martel.

GOLES: 88′ Aleo (ALV); 90+8′ Monserrat (GUE).

CAMBIOS ALVARADO: 65? Agustín Aleo por Martínez y Diego Becker por Bolívar; 75? Tomás Bolzicco por Susvielles y Thomas Amilivia por Miori; 81? Marco Borgnino por Gobetto.

CAMBIOS GÜEMES: 61? David Véliz por Álvarez; 72? Pablo Albarenga por Sala; 85? Milton Gerez por Chiozza.

INCIDENCIAS: 90+2′ penal para Güemes.

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Carlos Córdoba

Sin embargo, en rueda de presna, el DT Vázquez, expulsado or el árbitro, puso «paños fríos», como si alguien se lo hubiese «recomendado» desde AFA, vaya a saber si prometiéndole «compensación» en próximos partidos.