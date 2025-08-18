Peñarol comenzó su pretemporada con novedades

De cara a su 39° participación consecutiva en la Liga Nacional de Básquet, Peñarol comenzó su pretemporada en Mar del Plata.

Primeros movimientos y nueva ilusión en marcha. El ciclo de Leonardo Costa al frente del equipo marplatense comenzó en la mañana del lunes con la presencia de plantel casi completo. Así, el Milrayitas empieza a construir su camino con el horizonte puesto en el 24 de septiembre, fecha de inicio de la Liga Nacional.

Peñarol se pone a punto

Con una charla inicial de presentación y algunos movimientos básicos, el primer día sirvió para empezar a mostrar algunas ideas del flamante cuerpo técnico. Pero sobre todo, para asimilar las ultimas noticias.

Porque por un lado, finalmente se concretó la renovación del estelar Al Thornton, quien a sus 41 años jugará su quinta temporada consecutiva en Mar del Plata. Goleador de la última edición, es sinónimo de jerarquía y liderazgo.

Al Thornton renueva en el Milrayitas a los 41 años

Sin embargo, una nueva operación en el ojo dejará sin posibilidades de sumarse a Gastón Córdoba, pieza clave del nuevo armado y, al menos en el boceto inicial, titular por delante del mismo Thornton.

Su salida deja a Peñarol con dos fichas libres, pero con la obligación de encontrar un jugador que se ajuste a las necesidades del equipo, con menos opciones y tiempo para resolver. Mientras tanto, el plantel ya está en movimiento.