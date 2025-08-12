Se acerca la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet. Peñarol dirá presente con expectativas renovadas.



Nuevos aires, misma ilusión. Peñarol ya tiene prácticamente todo listo para comenzar una nueva campaña en la máxima categoría del básquet argentino. En las últimas horas, la Asociación de Clubes confirmó fecha de inicio, formato de disputa y demás detalles de la competencia que contará con 19 equipos.

El particular número de participantes que acompañará al Milrayitas de Mar del Plata se debe a que Riachuelo de La Rioja decidió bajarse del torneo y ningún equipo pudo acceder a su plaza, ya sea a través de una compra o una fusión. Por lo tanto, se cerró el listado con las salidas del elenco riojano y Zárate Basket (descenso) más el arribo de Racing de Chivilcoy (campeón de la segunda categoría).

¿Cómo se prepara Peñarol para el debut?

Peñarol realizó varias modificaciones tanto en su cuerpo técnico como plantel con el deseo de equilibrar de mejor manera la fórmula presupuesto/expectativas. Confirmó a Leonardo Costa como su entrenador principal y, aunque todavía no es oficial, acordó la renovación de su estrella Al Thornton. Su continuidad se suma a la de Roberto Acuña, Facundo Tolosa y Nicolás Chiaraviglio.

Por el lado de las caras nuevas arribaron Facundo Vásquez (Platense), Luciano Guerra (Instituto), Agustín Perez Tapia (Quimsa), Xavier Carreras (Riachuelo), Gastón Córdoba e Iván Basualdo (San Lorenzo). Le quedará, por el momento, una ficha libre.

Con todo armado, la próxima semana comenzará su pretemporada con vistas al comienzo de la Liga Nacional, pautado para el 24 de septiembre.