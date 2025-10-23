Neme con nuevo gabinete: Ya trascienden posibles designaciones; Clave el resultado del domingo

Su reciente designación al frente de la estratégica Asociación Hotelera de Mar del Plata, puede deparar en algún nombramiento para Hernán Szkrohal en la futura recomposición que inevitablemente tendrá lugar a partir del 10 de diciembre. Szkrohal ha circulado como posible candidato a ocupar la híper cuestionada presidencia del EMTUR y C un organismo descentralizado que ha resultado clave para la financiación de la campaña política del intendente Guillermo Montenegro. Éste fue uno de los primeros hombres del PRO en pegar el salto a LLA y abrazar la causa del presidente Javier Milei en uno de los peores momentos de la actividad turística que se ha registrado en las últimas décadas.

Sin embargo esto no ha sido óbice para que el aporte del 75 % del electorado de General Pueyrredon, aporte una diferencia nítida en la Quinta Sección Electoral. Si bien no han trascendido nombres de la conformación del gabinete municipal que encabezará Agustín Neme quien asumirá, según todo indica el proximo 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de autoridades. Habrá que esperar que dicen los resultados del próximo domingo y en qué medida reflejan lo acontecido el 7 – S.

Es un hervidero palaciego y ya hay como un plan canje para designar los jueces de faltas, ya que los votos se cambian por nombramientos en la planta municipal que deben cerrar quienes voten sus designaciones. Bernardo Martín hizo todos los deberes, cumplió con las decisiones políticas ordenadas, aunque deja huellas que no son precisamente las que se vinculan con la transparencia y sujetas al manejo aplicado a recursos públicos que provienen órganos y cámaras de empresarios que sostienen el EMTUR y C.

Hoy el esperado desplazamiento de Bernardo Martín tendría directa relación con su deficiente gestión, sólo cubierta por el blindaje de los medios que pautaron durante la campaña de Montenegro. Consideran como un manejo obsceno y descontrolado, con expedientes que han sido aprobados sin el debate respectivo que permitió hacer uso y abuso de la mayoría propia oficialista. Así podría surgir la representación de un titulat del EMTUR que surja de especialistas en políticas de turismo, que deje atrás la obediente e improvisada gestión de Martín.

El Sindicato de Trabajadores Municipales se ha expresado enérgicamente al trueque que ejecuta la política y no cierran los acuerdos en los 50 días que restan hacia el 10 de diciembre. Será la primera prueba de fuego que deberá sortear Neme en el mar de llamas que se presume quedará la MGP tras los seis años de gobierno en concubinato con la UCR y la CC, que ya orgánicamente no ostenta ni el sello que les dio lugar en JxC.

LOS CAMBIOS EN LA AEHG

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata y zona llevó adelante ayer su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobó la Memoria y Balance del período cerrado al 31 de diciembre de 2024 y se realizó la renovación parcial de autoridades.

Durante la jornada se conformó la nueva comisión directiva que estará al frente de la entidad en el período 2025-2027, integrada por representantes de distintos sectores de la actividad hotelera y gastronómica local.

La presidencia quedó a cargo de Hernán Szkrohal, acompañado por Analía Usai como vicepresidenta y Jesús Osorno como secretario. En tanto, la tesorería será responsabilidad de Soledad Santamaría.

La lista se completa con:

Vicepresidente 2°: Eduardo Palena

Vicepresidente 3°: Juan Rodríguez

Vicepresidente 4°: Rodolfo Parato

Vocales titulares: Leandro Cuffaro, Fernanda Sarasa, Gabriela Librandi y Manuel Rodríguez

Vocales suplentes: Daniel Suffredini, Diego Castaño y Beatriz Vázquez

Revisor de cuentas titular: Rolando Dominé

Revisor de cuentas suplente: Ricardo Pateiro

NOTAS VINCULADAS