Hay plata en el EMTUR y C: $ 150.000.000.- ¿Promoción o campaña?; Las huellas y las representaciones de Mar del Plata

La intermediación entre una conocida productora de publicidad, el EMTUR y C y la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata permitió que Bernardo Martín emita una orden de publicidad bajo las condiciones que se estipulan por un valor de $ 150.000.000.- más los impuestos que se generen a partir de este valor básico. De acuerdo a fuentes irreprochables la tercera en cuestión se refiere a Ya Publicidad vinculada a la ex directora del ente descentralizado Carla Ardanaz, quien dejó de prestar servicios durante esta misma gestión. «Es un ciclo que se cumplió, había desgaste y la relación se fue deteriorando» dijo a mdphoy.com una fuente irreprochable del Departamento Ejecutivo.

Cómo el rol de las funciones dentro del ente, cómo se asigna a una Asociación el manejo de los fondos y cómo las demás integrantes que actúan en este tipo de operaciones, ejerciendo su control y dando su aprobación, a cambio de material de dudoso buen justo para promocionar la ciudad bajo un concepto discrecional.

Según consta en el expediente …«La Unión del Comercio, la Industria y la Producción, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de la Recreación, la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y a fines de la costa de Mar del Plata, el Colegio de Martilleros del Dpto. Judicial de Mar del Plata y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia».

Y la rendición del gasto se determina en los siguinetes términos «Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia será la responsable de la rendición del subsidio por tener a su cargo la administración y responsabilidad de las contrataciones inherentes a la realización de la Campaña de Publicidad y Promoción de la ciudad Que asimismo, y dentro del objeto del subsidio, se establece incluir publicidad de la marca “Mar del Plata”, “Mar del Plata todo lo que si” de la forma acordada con el Ente Municipal de Turismo y Cultura, Departamento de Marketing. Que la Contaduría del Ente, en orden 6, realiza el Control de Legalidad de su competencia».

Definiéndose en su aspectos central bajo el siguiente fundamento: «Otorgar un subsidio con cargo de rendición a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia – CUIT 30-53332347-9, quien será representada por su Presidente, señor Jesús Osorno, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000), destinado a la realización de una campaña de promoción de la ciudad, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente».

La firma del mismo corresponde a

Bernardo Martín

Presidente

Ente Municipal de Turismo y Cultura

