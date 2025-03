Movete Marina, movete, movete dejá de joder …

.Cuàl es la acción del Estado Municipal?

No se puede hacer política con las donaciones para la tragedia que enluta al país. No obstante, a cuatro días de iniciadas las colectas, hoy lunes a través del multimedios oficialista La Capital, la presidenta del Concejo Deliberante también quiso tener su foto, como la notaria de la escribanía que maneja la mayoría propia en el HCD.

Marina Sánchez Herrero, quien es calificada por sus propios correligionarios como una persona sin militancia ni trayectoria, para ocupar (acaba de ser reelecta) la presidencia del Concejo Deliberante. Es absolutamente innecesaria la mención que desde el Concejo Deliberante van a organizar la colecta, es a todas luces un exceso de la impunidad que no repara en el bajo perfil que se debería observar en estos casos tan delicados, sino que se hace una ostentación del cargo. Es para salir en una foto. Los archivos no mienten y desde el viernes 7 ya las colectas estaban en marcha. Ya han transcurrido más de 96 horas del hecho.

Tal vez explique algo que es la esposa del senador nacional Maximiliano Abad, y su concejalía tiene que ver con ganar espacios políticos para ocupar y disponer de cargos públicos, una debilidad manifiesta.

No parece haber jugado con tierra, por la suntuosidad de su vestuario y el lucimiento de distintos modelos según la ocasión, como cuando se celebró en el Hotel Hermitage un aniversario de Florencio Aldrey Iglesias y el hábito de exhibición le hizo llegar tarde a la foto oficial, quedando debajo del escenario. Tras lo cual subió al mismo para saludar al vacunado vip pidiendo un aplauso “para quienes no están con nosotros”, muy acompañado por el ex obispo Mestre.

Desde hace 4 días que el país está llevando adelante y organizando colectas para aliviar la catástrofe que vive Bahía Blanca. Incluso la oposición generó durante el fin de semana la intervención de OSSE, para aumentar la provisión de litros de agua y logística de la empresa que llegaron tarde, y les pusieron el despertador como glosa en los pedidos de bloques opositores liderando la campaña, durante todo el fin de semana que transcurrió.

