Monumental papelón: A River no se lo puede mirar con una venda en los ojos; Aburguesado y burocrático

Está ocurriendo lo más previsible, nada que se ignore o que no haya trascendido. Las cartas están sobre la mesa.

A nadie le gusta construir un estadio nuevo para que lo insulten 85.000 personas. El proyecto de la segunda vuelta de Gallardo, arrancó con un chimento de peluquería. La filtración de Enzo Pérez que ya en Estudiantes anunciaba su regreso a River, ese fue el comienzo de una operación. No en vano la institución millonaria es considerada la más política en el orden nacional. Son conocidos los vínculos de Sergio Massa con el titular millonario quien es el presidente del Banco Macro. Donofrió intenta ser candidato a algo tras el cartel que le dio su mandato en River. Y ahora hasta presumió con volver.

Otro dato, es que en primer lugar se arregla la salida de Demichelis, con rescisión de contrato de común acuerdo, cobró hasta el último peso pero no lo blanquea la directiva de River. Demichelis no se iba si previamente no estaba arreglado el retorno de Gallardo, quien cerraba su frustrada participación en Arabia, fue despedido en Al-Ittihad por los pésimos resultados, a pesar de haber cobrado un contrato altamengte lucrativo.

A quién dirigió Gallardo. No lo llamó nadie ni de Europa, de Brasil, EE.UU o México las plazas más cotizadas del futbol internacional. Aquí en Mar del Plata durante un torneo de verano asistimos al piquete que Gallardo le armó a «Mostaza» Merlo, quien adelantó su salida del club. Es parte de la misma historia. Es una cuestión de preparación es el mismo ADN, antes y ahora.

Volvió al plan A donde hoy naufraga en su propia soberbia. Habla cuando quiere, responde lo que quiere, no concurre a las conferencias de prensa, no acepta preguntas y ha dejado al presidente Jorge Brito en la cuerda floja, sin poder asegurar la continuidad de un proyecto que se consolidó con el descenso de River.

Brito tuvo que admitir públicamente que el único responsable es Gallardo. Y claro le entregaron las llaves del club. Hasta tuvieron el mal gusto de edificarle una estatua.

River está aburguesado y burocrático. Gallardo interrumpió el proceso de Demichelis, con la complicidad política de la conducción política de Jorge Brito. Nadie apostó a un fracaso, por ello todos están perdiendo capital económico, político y social entre quienes tienen derecho a voto.

A Gallardo lo han elevado a una consideración como al Topo Gigio de La Ribera. Formar parte de una quinta generación de hinchas de River, nos permite ser contemporáneos de 18 años sin salir campeones o con la pérdida de la categoría en el 2011, alentada para desterrar a Daniel Alberto Passarella de la entidad. Tampoco Matías Almeida ni quiere arrimarse a River.

La entidad de Núñez es tóxica. O mejor dicho la forma de conducción política, nade que desentone con José María Aguilar El mandato de Aguilar terminó a fines de 2009, cuando se realizaron elecciones dejó al club en una situación crítica en lo deportivo y económico, con una deuda de 75 millones de dólares. Lo mejor para una comparativa es llevarlo a valores constantes esa deuda debió administrar y gestionar Daniel Alberto Passarella. La AFA presidida en ese entonces presidida por «Todo Pasa». Hoy es el «Chiqui»

El actual equipo de comunicación y marketing en redes sociales de River Plate, quizás el mejor del país, es un aceitado mecanismo que difunde selectivamente las políticas del oficialismo, lo que no pueden contar es la ubicación en la tabla de posiciones y las constantes eliminaciones de competencias internacionales

Ahora el coqueto estadio comparados con los mejores del mundo, responden a objetivos propios de un banquero que quiere su placa como Antonio Vespucio Liberti. Brito tuvo que salirle al toro y dijo que el responsable de lo que ocurre en River es Gallardo. Los borrachos del tablón y otros arengadores juegan moviendo la tribuna, es de manual lo que pasa en Núñez.

Jorge Elías Gómez

