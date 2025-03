Montenegro se burló de una persona en situación de calle y volvió a generar polémica en Mar del Plata

….

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, volvió a generar polémica cuando se burló en sus redes sociales de otra persona en situación de calle usando el espacio público. Así, comparó a un hombre que se hacía de comer en la costa con el famoso cocinero Francis Mallman, y los comentarios que despertó esta publicación fueron lapidarios contra el jefe comunal.

El alcalde marplatense escribió: “Estrella Michelin para este fisura que quiso hacer fideos con tuco a la parrilla en plena costa. Ni Francis Mallmann se animó a tanto”. Acompañó el texto con fotos de la parrilla improvisada y un video donde habla Mallmann.

El posteo está en sintonía con lo que muestra casi a diario en su batalla contra los cuidacoches y las personas en situación de calle, que se multiplicaron en el verano pero que siguen siendo parte de la escena natural de la ciudad luego de la temporada.

“No entiendo la falta de compasión”

Aunque hubo gente a favor del posteo, esta vez muchos usuarios dejaron comentarios críticos sobre esta actitud. De este modo, @Duckynanda lamentó en X: “Que lástima. De educado y respetado por los marplatenses, a hacerte el gracioso con los que están en situación de calle o terminaron siendo ‘fisuras’ porque no tuvieron la suerte de que los educaran para ser otra cosa. Entiendo la mano firme pero no la falta de compasión”.

Otro usuario comentó: “Se puede poner orden sin necesidad de hacer estas tribuneadas vende humo, sos intendente no standapero de teatro berreta de Rivadavia”.

Mientras que @Renatabutti_ disparó: “Que fácil menospreciar a gente que vive en la calle desde la comodidad de tu casa con los bolsillos llenos de lo que nos robas a los marplatenses. Ponete a hacer algo por la ciudad sinvergüenza, siempre del lado de las grandes empresas y nunca con los barrios”.

En tanto, la situación se repitió en Instagram. Por ejemplo, @joa.galo comentó allí: “¿La pobreza y el hambre se resuelven escrachando a quienes comen en la calle?”.

Y @ga_lucero lamentó: “Antes me gustaba leer tus post @gmontenegro_ok decías las cosas con altura y entendimiento, de un tiempo atrás solo leo violencia y una manera de expresarte que no me parece la más adecuada para un intendente, me decepciona, no solo tu labor en el último mandato sino en tu, ya no, calidad de ser humano”. (DIB) MM