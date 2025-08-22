La motosierra de Montenegro llegaría al paquete salarial docente. «No ha plata».

¿Qué panorama dejaría Montenegro?

El plan llegar que los oficialismos disponen para no pasar sofocones electorales, ante la inminencia de pronunciamiento en elecciones legislativas, no parecen estar en su mejor momento. Aún para quienes se subieron al carro de la motosierra de Milei. Quien hizo todos los deberes y se ufana asimismo de ser un «Javo» potenciado a través de sus políticas es el intendente Montenegro.

Pero no obstante se estarían dando el caso de las tasas de interés al 80 % anual para tener controlado el dólar blue. Y ya lo saben quienes se prueban el traje de la sucesión en el poder de la MGP. Ha trascendido que será necesario adoptar medidas de urgencia e impostergables. Hoy: «La municipalidad está en el 10 % de su funcionamiento operativo» confiaron a este medio, varias fuentes consultadas.

Pero hay más novedades entre las paredes oficialistas. Encausar el calamitoso estado económico financiero de la MGP sería volver a aplicar el régimen de bonificaciones especiales docentes detectadas durante el gobierno del intendente Carlos Arroyo. Fue precisamente Montenegro quien metió mano en un sistema que había desvirtuado las escalas vigentes hasta diciembre de 2019.

Los docentes: las nuevas víctimas de Montenegro

El paquete salarial docente será una dosis de ataque en el plantel de la Secretaría de Educación. La motosierra estaría llegando seis años tarde, en un trámite que entró en mora cuando Montenegro llegó como un rey mago y cayó en los excesos propios de quienes prácticaron la antítesis que pregonan hoy pregonan desde la vereda de Milei. El STM que acompaña al DE a cambio de favores en la jerarquía de los planteles básicos, tiene las horas contadas. Tampoco hay plata ni va a aparecer.

“Esa postura ha hecho que a nadie le importe si los sueldos los abona la Nación, la Provincia o el Municipio. Se tiene un concepto de autonomía, de que “todo vale”.

