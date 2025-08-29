Montenegro estuvo anoche en TN con Luciana Vázquez y, en plena acción de campaña, respaldó a los hermanos Milei.

Dejando los tintes finales, anunciando su partida y un nuevo destino político visitando Tauch y Tordillo, la Quinta Sección Eectoral es la exhibición de su potencial político en la nueva estructura que integra en LLA. Alcanza espacios de consideración en un tumultuoso cierre no exento de complicaciones que lindan con los desencuentros y la violencia política. Una ruta desaconsejable.

En pauta, Montenegro no repara en gastos

El intendente Montenegro mutó del amarillo al violeta aún en desmedro de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal que también se consiera que algo tienen que decir sobre el tema.

Como es su costumbre apela a recursos bajo su responsabilidad cayendo en promiscuas inversiones publicitarias que asisten su presencia en canales de televisión porteños. Sus temas de campaña ya son costumbre en el crecimiento electoral de Montenegro. Nueve días son los que separan el pronuncimiento popular en la provincia y habrá que mantener la mecha encendida hasta el 26 de ocutubre en el turno nacional.

Por ahora la grieta se explota a full y podría haber listas colectoras de LLA y Fuerza Patria. El clima previo con los números de las encuestas viene muy enredado. Sobran las dudas e incertidumbres, pero la grieta se profundiza a pesar de los conflictos internos que vivien en el oficialismo y la oposición: deberían perder los dos, si analizamos la situación de los habitantes bonaerenses.

El ajuste es pletórico y ya se cuentan las monedas. Es el pronóstico menos deseado e invita a no votar, no prestarse a una legitimación con la presencia en cuartos oscuros.

En este esquema han armado las plataformas de campaña, luego vendrán los arreglos para reiterar la mayoría propia, el libro cerrado de la escribanía oficialistas que hoy nos deja la cabeza llena de preguntas.

Montenegro dijo que se va el 10 de diciembre, seguirá gastando con la ampulosidad que viene haciendo. La Municipalidad de General Pueyrredón va a quedar en situación precaria, demasiado para Agustín Neme que saldrá a enfrentar los dos años restantes como con el Alpine de Colapinto, pero aún sin desmotrar nada en la pista.