Montenegro abandona Mar del Plata: Importancia de la herencia que deja; El pueblo debe saber

La ciudad ha avanzado en su conurbanización. No se ha respondido a los aspectos básicos de la información que se requiere. La concejal Virginia Sívori denunció dificultades para obtener datos y registros contables oficiales que permitan un análisis sobre el cuadro económico – financiero actual de la MGP.

Son datos públicos con información sobre el uso del dinero de los contribuyentes. Es un estado de las cuentas como vulgarmente se utiliza, y requiere mayor rigor porque se trata del manejo de bienes que no sólo se refiere al manejo del dinero sino de los bienes públicos en general.

Al PRO en general , y a María Eugenia Vidal en especial, Montenegro le fue afín en su condición de nativo para que forme parte de la oferta electoral en 2017, con el objetivo para ampliar el territorio amarillo. Vale recordar que de tal búsqueda participaron también oportunamente Eduardo Lalo Ramos y Franco Bagnato, después la alhaja política del PRO fue Guillermo Montenegro.

Al respecto Franco Bagnato declaró: “Primero me ofrecieron ser candidato a Intendente de Mar del Plata por Cambiemos y sentí que no estaba preparado. Mar del Plata es mi ciudad porque, aunque nací en Buenos Aires, allí hice y me construí, hice la secundaria, me casé, están mis padres, pero sentí que no estaba preparado para esa responsabilidad”.

Por su parte El ex piloto de Turismo Carretera, Eduardo “Lalo” Ramos, manifestó que quiere involucrarse en la política para cambiar la realidad del país. “Yo era de los que desde afuera criticaban todas las cosas, pero me di cuenta que la forma de cambiar es si uno está adentro”, reflexionó. “Estamos en el espacio del PRO. Todavía no se puede hablar de listas o de qué lugar ocupa cada uno. El camino sí es la Legislatura, pero no puedo hablar de eso por ahora”.

En el caso de Ramos, fue objeto de la crónica policial al ser víctima de un secuestro extorsivo y protagonizar años más tarde un serio accidente automovilístico que dejó un menor herido de gravedad, Thiago Joel Almada, en un accidente ocurrido en el km 19 de la Ruta Nacional 226. Ramos fue condenado por su culpabilidad en el caso.

Luego de estos avatares políticos, el doctor Carlos Fernando Arroyo en 2015 superó claramente en una interna abierta a Vilma Baragiola, ganando legítimamente su lugar de candidato en 2015. Luego apareció en escena Guillermo Montenegro con su foja de servicios públicos, quien horadó la gestión de Arroyo mediante la utilización de los fondos públicos de la Secretaría de Medios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Así fue la llegada del todavía intendente marplatense que partirá dos años antes de concluir su mandato para el cual fue elegido.

Hoy Montenegro militará en el partido de Javier Milei desde la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. LLA articulará a modo de amalgamar la sucesión natural que recayó en Agustín Neme, el primer concejal de JxC en 2023. Hoy ya desde ese espacio no participan ni el PRO, la UCR, la CC y el Partido FE. Es un proceso en el cual se ha desintegrado una síntesis de los últimos seis años. El nuevo intendente estará sujeto posiblemente de sus propios compañeros de ruta que sin embargo no comparten el mileismo.

Montenegro es en cuestión de horas (en relación a las décadas que ha vivido de los recursos públicos) dejó el PRO, se introdujo en LLA y es candidato a senador provincial de distritos que desconoce ya que no ha vivido en los mismos.

Hoy el intendente marplatense hace uso de una licencia, es un baluarte de LLA y ocupa una silla en la reciente comisión política bonaerense de Karina Milei. De alguna manera ya ha trascendido en la estructura a Alejandro Carrancio, quien sería el referente natural de LLA en General Pueyrredon, y habría una interna allí que no aparece saldada con la foto en el Golf Club tras el tema de las fotomultas y la licitación del transporte público de pasajeros. Carrancio anticipó que estará en carrera para la intendencia en 2027.

Hoy la MGP no es la que recibió Montenegro en 2019. Hay una acumulación de deudas en retenciones laborales y sociales que no han sido depositadas, atraso en el pago de horas extras y ya existen deudas con proveedores que viven el mismo proceso, a pesar que las empresas han logrado prórrogas en condiciones que exceden los pliegos de licitación. Hay muchas áreas desmanteladas de insumos y que pese a la asistencia de los empleados no prestan servicios en forma permanente, como por ejemplo las Delegaciones Municipales que tienen abandonados a los barrios.

No es aventurado, sino por el contrario que trasciende de fuentes privilegiadas de información, que existió un intercambio de favores con los sindicalistas (nombramientos de familiares, novias, amantes y ascensos sin concurso) que han permitido eludir los reclamos del STM.

