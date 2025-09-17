Inédita ola de robos multimillonarios: ¿Montenegro está demasiado tiempo ausente de Mar del Plata?

Cinco empresas, Amarilla, Puma, Plastigas, Golden Fruit y Euro Patagonia han sufrido robos que responden a una modalidad que se ha instalado en la ciudad, y comprenden lugares de rápido accesos y egresos, para fugarse de los mismos, ya que se consignan en la Ruta 88, Avenida Champagnat, Juan B Justo, Martínez de Hoz y Patricio Peralta Ramos.

Los datos a los cuales se ha podido acceder, responden a hechos muy similares, por lo cual podría tratarse una misma banda de autores, especializados en vulnerar sistemas de seguridad de moderna tecnología que neutralizan técnicamente.

No se descarta que de acuerdo a las informaciones periodísticas publicadas, haya zonas previamente liberadas debido a la acción de boqueteros, por el ruido y el tiempo que demandan las acciones delictivas de ese tipo.

Son puntos neurálgicos donde además existen habitual y/o esporádicamente postas policiales. No obstante, para determinar los patrones de conducta de los autores no han sido suficientes las cámaras de seguridad del COM, o como se ha denunciado, no existe un relevamiento acorde a las circunstancias. Éste es un centro de referencia de atención brindada el por propio intendente municipal.

Se conoce asimismo, que la circulación y abastecimiento de combustible de móviles policiales obran en detrimento de la acción de vigilancia y custodia, ya que precisamente la inseguridad encabeza las preocupaciones de los bonaerenses y caracteriza al gobierno de Axel Kicillof, como puede observarse en Tucumán y Almafuerte con unidades destruidas.

Mientras que el intendente Guillermo Montenegro se encuentra en plena campaña, insertado en los equipos de LLA que encabeza el presidente Javier Milei e indisimulablemente aparece en medios de comunicación de CABA.

La estadística que preocupa

EMPRESA LUGAR MONTO FECHA

Amarilla Ruta 88 $ 25.000.000.- 05/08/ 2025

Puma Juan B. Justo y PP Ramos $ 20.000.000.- 08/09/2025

Plastigas Champagnat 3245 $ 65.000.000.- 15/09/2025

Golden Fruit Champagnat 1139 $ 200.000.000.- 15/09/2025

Euro Patagonia Juan B Justo 50 U$S 20.000.- 16/09/ 2025