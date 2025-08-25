El presidente Javier Milei protagonizó un llamativo acto fallido durante un acto con candidatos en la ciudad de Junín al criticar a la oposición.

Según supo Noticias Argentinas, la frase completa del mandatario, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue: «Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces».

Milei y un acto de campaña en medio del escándalo

El evento, que sirvió para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, se realizó en un clima enrarecido por las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. En su discurso, el Presidente redobló la confrontación con la oposición, al asegurar que «contra los kirchneristas no hay negociación posible».

Su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también tomó la palabra y, en sintonía con el mandatario, afirmó: «Kirchnerismo nunca más». Además, se solidarizó con la militancia juvenil y agradeció al Presidente por haber llevado adelante la «titánica tarea» de organizar el partido a nivel nacional. Durante el acto, el jefe de Estado también interrumpió su discurso para pedir un médico para una persona del público que solicitaba asistencia.

El «fallido» del Presidente se convirtió rápidamente en el momento más comentado del evento, generando una ola de críticas y burlas en las redes sociales en una semana marcada por las graves acusaciones de corrupción contra su entorno.