Ahora dicen que Karina tiene «atrapado» a Javier Milei: «No descarto que tenga algo que ver»

El escándalo por presuntas coimas en el ámbito de la discapacidad en Argentina que sacude al Gobierno y que tiene a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como una de las apuntadas, llegó nada menos que a LN+, donde en el programa de Luis Majul analizaron el tema con una tenue defensa al presidente Javier Milei.

Durante la emisión de este domingo analizaron las visitas a la Casa Rosada y el papel de funcionarios vinculados como Daniel Garabellini y Sebastián Núñez, entre otros temas que atañen al escándalo por la filtración de audios con acusaciones de coimas en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En esta marco, y con Karina Milei apuntada, Laura Di Marco ensayó una especie de defensa hacia el mandatario, con cuestionamientos hacia su hermana.

“Yo creo creo que Milei no es un hombre voraz por el dinero, pero sí creo que es su hermana”, consideró Di Marco para sorpresa de Majul. Y sentenció: “Y su hermana lo tiene atrapado, por la historia de esa familia. Karina es quien lo conecta con el mundo. No descarto que tenga algo que ver con esto”.