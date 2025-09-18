Mar del Plata rehén de internas políticas: La peor de las señales convulsiona la gobernabilidad

Mar del Plata quedó rehén de una tortura política. Guillermo Montenegro consideró como el único socio político al senador nacional Maximiliano Abad quien debería ser tratado “como el ex” del hombre que ganó para LLA la Quinta Sección Electoral el 7S y se consolida como integrante de la mesa política bonaerense. Esta situación no es gratuita para General Pueyrredon, que ha caído en una profunda declinación de sus principales actividades económicas en crisis.

Ya la comodidad de una mayoría propia automática ha dejado de existir y es una foto de color sepia desde lo institucional. Las elecciones adelantadas en territorio bonaerense, dibujaron por anticipado un nuevo mapa político. Según Noticias Argentinas, Maximiliano Abad (UCR) aseguró que los rechazos a los vetos del Poder Ejecutivo se producen porque el Gobierno “demostró amateurismo, improvisación y aislamiento”.

Mientras tanto que Montenegro persiste en sus señales que lo han convertido como un papel adherido a la campaña violeta que mira el próximo 26 de octubre. Según Clarín, la ministro Petovello“coronó su alto perfil firmando un convenio para centro de familia en Mar del Plata, donde se fotografió con Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón y quien ganó la Quinta Sección Electoral, uno de los pocos que salió victorioso del complicado 7S para el Gobierno”.

Quienes hoy miran con desconfianza al curtido Pareja dicen que el hombre se puede transformar en algo peligroso para «La Libertad Avanza». «El tipo ya tiene 11 diputados y senadores propios en la provincia de Buenos Aires, ya se armó su propia tropa», rezan quienes ven que el ex peronista juega su juego y no, el que le conviene al Gobierno nacional, deslizan las fuentes. Y en contexto no debe separarse el rol que cumple Alejandro Carrancio, quien adelantó según consignan varias fuentes su intención de ser el próximo intendente de General Pueyrredon en 2027.

Mientras tanto la inmovilización caracteriza a una ciudad que vive una transición agotada e imprevisible. El reflejo alcanza de lleno, a quien virtualmente asume en pequeñas dosis el espacio que debe ocupar a partir del 10 de diciembre. Agustín Neme debe ser como un residente del Garrahan, experto en el manejo de un bisturí, porque se sospecha que Montenegro está empeñado en alejarse pero llevarse el control remoto consigo. Si se confirma esta tendencia la gobernabilidad será una nebulosa de 2 años.

Una disputa de internas políticas que comprende a la diversificada composición del HCD, que no podrá apelar a la escribanía de la mayoría propia automática que gozó Montenegro. En los papeles los colaboracionistas radicales deberían dejar de prestar servicios. Y en este contexto hay quienes no dejan de observar que aproximadamente el 40 % del Departamento Ejecutivo está compuesto por radicales que han perpetrado varios de los desaguisados que se advierten a lo largo y ancho de la ciudad, en los últimos seis años.

Difícil de despegarse, Gabriela Azcoitía salió de la galera, pero los magos no pueden aplicar los trucos en todas las ocasiones. Algún día pueden fallar, aún cuando la inspiración se encuentre en el entorno de Ariel Martínez Bordaisco, quien fue beneficiado por el residual del cociente electoral. Hicieron carámbola y palitos como dicen los que aún juegan en mesas de casín en la Calle España

